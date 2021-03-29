Один миллиард евро в год. Во что будет инвестировать ЕБРР в Украине

Украина вместе с Турцией и Египтом входит в тройку стран с максимальным присутствием ЕБРР на рынке инвестиций.
Об этом в интервью журналу НВ заявил Алан Пийу, вице-президент ЕБРР.
«Мы не используем подход типа “мы должны ежегодно инвестировать определенное количество денег”. Мы ориентируемся на спрос как частного, так и государственного сектора. В Украине реально достичь показателя в 1 млрд евро инвестиций нашего банка за год (но на самом деле никаких ограничений нет) – именно такой цифры мы хотим достичь в 2021-м», – сказал он.
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Говоря о секторах экономики, в которые инвестирует ЕБРР, Пийу отметил, что банк интересует сектор инфраструктуры.
«Мы, конечно же, смотрим на украинский сектор инфраструктуры. Мы надеемся привлечь к инвестициям в него частный сектор. Это очень важно, и это уже происходит в Украине. Также мы хотим развивать сотрудничество с муниципалитетами – это и переработка отходов, и модернизация районных систем отопления и электробусы. Такие проекты очень заметно улучшают качество жизни жителей украинских городов», – говорил Пийу.
Кроме того, ЕБРР намерен инвестировать в частный сектор, включая агробизнес, телеком и информационно-коммуникационные технологии.
«Мы заключаем партнерство с банками, через которые предоставляем финансирование малым и средним предприятиям. Где это возможно, мы делаем акцент на зеленых проектах, энергоэффективности и поддержке женщин-предпринимателей», – добавил Пийу.
Вице-президент ЕБРР подтвердил, что банк продолжит реализацию проектов с Укравтодором: завершение ремонта автодороги Киев – Одесса, достройку окружной дороги Львова.
«Мы обращаем большое внимание на прозрачность работы Укравтодора и его готовность пресекать коррупцию. Это было условием нашего участия в финансировании ремонта и строительства дорог, в котором также участвует Европейский инвестиционный банк», – подчеркнул Пийу.
«Кроме этого, мы подписали договор с Киевским метрополитеном для финансирования закупки вагонов метро, которые будут использованы на новой линии в направлении Виноградаря. Наш следующий совместный проект с киевской городской властью – модернизация отопительных сетей», – добавил вице-президент ЕБРР.
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