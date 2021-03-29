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В Украине запустили новые комплексы автоматического взвешивания

В Украине запустили новые комплексы автоматического взвешивания

В Украине установили 13 из 20 комплексов автоматического взвешивания «Weigh-in-Motion».

Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков. По его словам, эти системы установили в рамках реализации Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. Остальные будут подключены в ближайшее время.

WiM, кроме общего веса фур, фиксируют нагрузку на каждую ось. Далее информация передается в Центр обработки данных габаритно-весового контроля. Итак, где именно установлены Weigh-in-Motion:

  • Львовская область: М-06 Киев-Чоп, км 631+000 — км 631+900;
  • Волынская область: Р-15 Ковель — Владимир-Волынский — Червоноград — Жовква, км 60+600 — км 61+000;
  • Ровенская область: Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов, км 70+000 — км 71+000;
  • М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 299+000 — км 300+000;
  • Ивано-Франковская область: Н-09 Мукачево — Рахов — Бородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов, км 359+900 — км 361+400;
  • Закарпатская область: М-24 Великая Добронь — Мукачево — Берегово — КПП Лужанка, км 28+200 — км 29+300;
  • Одесская область: М-15 Одесса — Рени, км 13+300 — км 14+100; км 85+500 — км 86+400;
  • Николаевская область: М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, км 56+315 — км 56+700;
  • Черкасская область М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, км 547+000 — км 548+192;
  • Н-16 Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань, км 22+800 — км 23+400;
  • Н-01 Киев — Знаменка, км 205+600 — км 207+200; км 198+200 — км 198+600;
  • Винницкая область М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, км 389+617 — км 390+426;
  • Н-21 Выступовичи — Житомир — Могилев — Подольский (через г. Винницу), км 247+400 — км 247+600;
  • Харьковская область Н-26 Чугуев — Меловое, км 8 300 — км 9+200;
  • Днепропетровская область: Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, км 432+000 — км 433+000;
  • Хмельницкая область Н-03 Житомир — Черновцы, км 246+400 — км 247+400;
  • Житомирская область: М-06 Киев — Чоп, км 245+500 — км 246+300;
  • Кировоградская область: М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, км 60+000 — км 62+600;

Справка Finance.ua:

  • Министерство инфраструктуры Украины в августе 2020 года запустило реформу Укртрансбезопасности, главная задача которой — запуск системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) на дорогах Украины. Планируется, что к концу 2021 года на украинских дорогах будет установлено более 150 автоматических комплексов ГВК «Взвешивание в движении» (Weigh-in-Motion).
  • Кабинет Министров в прошлом году одобрил распоряжение, предусматривающее введение круглосуточного весового контроля транспортных средств с целью предотвращения разрушения дорожного покрытия.
  • Также Кабмин на заседании 21 декабря утвердил новую Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года.

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По материалам ТСН
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