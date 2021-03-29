В Украине запустили новые комплексы автоматического взвешивания

В Украине установили 13 из 20 комплексов автоматического взвешивания «Weigh-in-Motion».
Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков. По его словам, эти системы установили в рамках реализации Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. Остальные будут подключены в ближайшее время.
WiM, кроме общего веса фур, фиксируют нагрузку на каждую ось. Далее информация передается в Центр обработки данных габаритно-весового контроля. Итак, где именно установлены Weigh-in-Motion:
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