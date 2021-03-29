Каждый пятый украинец получает зарплату в конверте — Госстат

Каждый пятый украинец получает зарплату «в конверте». Количество неформально занятого населения страны составило 3 237 800 человек, общая численность работающих украинцев — 15 915 300.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.
Самый высокий процент неформально занятых людей зафиксировали в сельском хозяйстве — 44,7%.
В строительстве зафиксировали 17,0%, в торговле — 15,9%. В промышленности насчитали 5,6%.
Напомним, в Украине по состоянию на 1 марта сумма задолженности по зарплате составила 3,214 млрд грн. Для сравнения, это на 8,1% больше, чем на начало февраля. Основная часть суммы долгов приходилась на промышленность, профессиональную, научную и техническую деятельность. Более половины долга образовалось в Донецкой, Харьковской областях, а также в Киеве.
Также, по данным Госстата, в феврале средняя заработная плата в Украине составляла 12 549 грн, что на 1,7% больше, чем в январе (12 337 гривен).
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