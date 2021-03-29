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Каждый пятый украинец получает зарплату в конверте — Госстат

Каждый пятый украинец получает зарплату в конверте — Госстат

Каждый пятый украинец получает зарплату «в конверте». Количество неформально занятого населения страны составило 3 237 800 человек, общая численность работающих украинцев — 15 915 300.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий процент неформально занятых людей зафиксировали в сельском хозяйстве — 44,7%.

В строительстве зафиксировали 17,0%, в торговле — 15,9%. В промышленности насчитали 5,6%.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 марта сумма задолженности по зарплате составила 3,214 млрд грн. Для сравнения, это на 8,1% больше, чем на начало февраля. Основная часть суммы долгов приходилась на промышленность, профессиональную, научную и техническую деятельность. Более половины долга образовалось в Донецкой, Харьковской областях, а также в Киеве.

Также, по данным Госстата, в феврале средняя заработная плата в Украине составляла 12 549 грн, что на 1,7% больше, чем в январе (12 337 гривен).

Справка Finance.ua:

  • По оценке Государственной налоговой службы, потери Украины от применения схем по уклонению от уплаты налогов составляют около $ 7,7 млрд в год.
  • После запланированной налоговой амнистии украинская власть намерена проверять источники средств граждан для дорогих покупок. В правительстве хотят предусмотреть своеобразный «кнут».
  • Пенсия в 10 тыс. гривен — это реальность для украинских пенсионеров. Чем больше официальная зарплата, тем выше пенсия. А если человек получает официально «минималку», а остальные «в конверте», то и пенсия будет минимальная.

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По материалам Обозреватель
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