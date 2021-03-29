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Оплачиваемая помощь при родах выросла более чем на 20% - Минздрав

Оплачиваемая помощь при родах выросла более чем на 20% - Минздрав

В этом году в Украине более чем на 20% была увеличена оплачиваемая помощь при родах — до более 10 тысяч гривен. Также вводится сопровождение беременности на амбулаторном уровне.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Ключевой акцент, который мы делали в этом году — это максимальное приближение медицинской помощи к пациенту. Этой цели планируем достичь через расширение прежде всего помощи на амбулаторном уровне. На амбулаторном уровне в том числе, например в этом году вводим новые пакеты сопровождения беременности», — сказал Степанов.

По его словам, это возможно будет как в специализированных заведениях, так и в женских консультациях и через семейных врачей.

«То есть, мы платим именно за ведение беременности на первичном уровне. Также в этом году мы увеличили стоимость оплачиваемой помощи при родах. Если в прошлом году это было 8 136 грн, то в этом году мы увеличили до 10 382 грн. Более чем на 20% была увеличена помощь при родах. Причем это касается любых родов, и физиологических, и родов, которые могут проходить с осложнением, даже при кесаревом сечении также эта сумма оплачивается», — рассказал Степанов.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий, которая предусматривает 35 пакетов медицинских услуг. Три пакета будут новыми, а еще пять — выделены из уже имеющихся.
  • С 1 апреля в пять раз по сравнению с прошлым годом вырос тариф на лечение инсульта. Он может достигать 97 тыс. гривен — в зависимости от тяжести случая.

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По материалам УНН
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