Инспекторам Гостаможни планируют повышать зарплаты

К концу этого года Гостаможня рассчитывает завершить реорганизацию и кадровую реформу.

Среди прочего это предусматривает и повышение зарплат инспекторам таможни до $1-1,5 тыс. (до 28-42 тыс. грн по курсу НБУ), рассказал глава ведомства Павел Рябикин в интервью Радио НВ.

По его словам, это будет фактором, который заставит людей бояться потерять работу.

Рябикин добавил, что в рамках действующего бюджета к концу 2021 года зарплата инспекторов на местах составит $650-700 (около 18-19 тыс. грн). При этом он рассказал о дополнительном стимуле для таможенников относительно участия в задержании контрабанды.

“Я надеюсь, что в следующем году нам удастся ее повысить. Кроме того, мы предлагаем сформировать специальный фонд для материального поощрения, куда бы шли средства от реализации контрабандных продуктов, изъятых и задержанных во время досмотров”, – рассказал Рябикин.

Но параллельно в Гостаможне займутся отсевом части служащих. Также реформа предусматривает приобретение региональными таможнями статуса филиалов единого юрлица – самой Гостаможслужбы.

“Мы сейчас осуществляем перевод людей из ранее существовавшей структуры в новую структуру единого юрлица. При этом мы осуществляем проверку, проводим три вида тестов: по профессиональным знаниям, условный тест на IQ и так называемый тест на лояльность”, – говорит глава ведомства.

Если человек сдал все эти тесты, его переводят в новую структуру на испытательный срок, в ходе которого он должен в срок до шести месяцев пройти так называемую проверку на честность, в ходе которой будут проанализированы его декларации, декларации его родственников, его образ жизни, публикации в СМИ и так далее.