Не заплатили за свет: могут ли арестовать имущество

В случае задолженности за свет и при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня отключения, оператор системы имеет право полностью или частично прекратить поставки электрической энергии потребителю.
Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.
Законодательство предусматривает, что бытовые потребители обязаны ежемесячно подавать фактические показания счетчиков, установленных на объекте потребителя. Несвоевременная подача показателей является главной причиной разногласий в счете и на счетчике потребителя.
По Правилам розничного рынка электрической энергии бытовые потребители производят оплату за потребленную в течение расчетного периода электрическую энергию не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен другой срок.
Если возникла задолженность:
Датой получения предупреждения о прекращении поставок электроэнергии считается:
1) дата вручения предупреждения, подтвержденная подписью получателя и/или регистрацией входящей корреспонденции;
2) третий календарный день с даты получения предупреждения почтовым отделением связи, в котором обслуживается получатель (в случае направления по почте заказным письмом).
В каких случаях свет могут не отключить:
Стоит заметить, что на время карантина действует запрет на отключение электроэнергии для потребителей, а также запрет начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Арест имущества:
«Поэтому сама по себе неоплата коммунальных услуг не является основанием для наложения ареста на имущество потребителя», — подытожили в Координационном центре по оказанию правовой помощи.
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