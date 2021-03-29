Не заплатили за свет: могут ли арестовать имущество

В случае задолженности за свет и при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня отключения, оператор системы имеет право полностью или частично прекратить поставки электрической энергии потребителю.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Законодательство предусматривает, что бытовые потребители обязаны ежемесячно подавать фактические показания счетчиков, установленных на объекте потребителя. Несвоевременная подача показателей является главной причиной разногласий в счете и на счетчике потребителя.

По Правилам розничного рынка электрической энергии бытовые потребители производят оплату за потребленную в течение расчетного периода электрическую энергию не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен другой срок.

Если возникла задолженность:

в случае задолженности за использованную электрическую энергию и при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня отключения, оператор системы имеет право полностью или частично прекратить поставки электрической энергии потребителю;

предупреждение о прекращении поставок электроэнергии оформляется после установления факта наличия оснований для отключения и предоставляется потребителю отдельным письменным сообщением, в котором указываются основание, дата и время, когда электроснабжение будет полностью или частично прекращено, фамилия, имя, отчество, подпись ответственного лица, оформившего предупреждение;

дополнительно в предупреждении, где основанием является задолженность, указывается сумма задолженности и период, за который эта задолженность возникла.

Датой получения предупреждения о прекращении поставок электроэнергии считается:

1) дата вручения предупреждения, подтвержденная подписью получателя и/или регистрацией входящей корреспонденции;

2) третий календарный день с даты получения предупреждения почтовым отделением связи, в котором обслуживается получатель (в случае направления по почте заказным письмом).

В каких случаях свет могут не отключить:

если потребитель в установленный срок проведет оплату и заблаговременно (до дня отключения) подтвердит это должным образом, поставка электроэнергии потребителю не прекращается.

Стоит заметить, что на время карантина действует запрет на отключение электроэнергии для потребителей, а также запрет начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Арест имущества:

поставщик услуг, которому задолжал потребитель, должен сначала обратиться в суд для выдачи судебного приказа или в порядке искового производства, а затем — к исполнителям, которые и начинают принудительное взыскание долга;

обращение взыскания на объекты недвижимого имущества производится в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества.

«Поэтому сама по себе неоплата коммунальных услуг не является основанием для наложения ареста на имущество потребителя», — подытожили в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Справка Finance.ua:

В Украине планируют урегулировать ситуацию с задолженностью за коммуналку.

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года выросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.