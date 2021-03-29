NASA провело первые испытания электрического двигателя будущей лунной станции (видео)

NASA сообщило, что система подруливающих ракетных двигателей, которая будет перемещать станцию Gateway на орбите Луны, недавно прошла первое из многих наземных испытаний.
Цель — убедиться, что двигательный модуль PPE (Power and Propulsion Element) готов к полёту.
NASA совместно с Maxar Technologies и Busek успешно завершили испытания подсистемы солнечного электрического ракетного двигателя (СЭРД) мощностью 6 кВт, предназначенного для PPE.
«Огневые» испытания финансировались Управлением космических технологий NASA, которое способствует развитию коммерческих космических возможностей, и включали в себя несколько запусков и остановок, а также другие сценарии полёта, чтобы продемонстрировать готовность системы для доставки на лунную орбиту и длительной эксплуатации там.
В общей сложности PPE станет самой мощной из когда-либо запущенных в космос систем на базе электрических ракетных двигателей — она позволит маневрировать вокруг Луны и активно исследовать лунную поверхность.
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