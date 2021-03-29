В НБУ рассказали, кто максимально нарастил ОВГЗ-портфель в I квартале

В течение I квартала нерезиденты успели нарастить ОВГЗ-портфель до 103 млрд гривен: в январе-марте объем облигаций в собственности иностранных инвесторов увеличился на 22% или 18,6 млрд гривен.

Согласно данным Нацбанка, общий объем облигаций внутреннего госзайма в обращении за первые три месяца 2021 года вырос на 18,14 млрд гривен или на 1,8%.

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Так, по итогам I квартала ОВГЗ-портфель физлиц увеличился на 38,2% (+4,2 млрд гривен), объем облигаций в собственности территориальных общин увеличился на 47,6% (+85,8 млн гривен), а в собственности нерезидентов – на 22,1% (+18,6 млрд гривен). Украинские банки в обозначенный период успели нарастить портфель на 2,0%, или на 10,2 млрд грн.

При этом объем государственных бумаг в собственности юридических лиц в январе-марте сократился на 21,8% (-12,46 млрд гривен), а ОВГЗ-портфель НБУ уменьшился на 0,8% (-2,5 млрд гривен).

Что же касается показателей марта, то объем ОВГЗ в обращении в прошлом месяце сократился до 1,01 трлн гривен: общий портфель держателей облигаций уменьшился на 0,6% или 6,38 млрд гривен.

Самые большие «потери» в марте были зафиксированы в рядах юрлиц, сократили портфель бумаг до 44,63 млрд гривен: здесь объем ОВГЗ уменьшился на 23,9% или 14 млрд гривен.

Показатели Нацбанка в прошлом месяце остались на прежнем уровне – 322,07 млрд гривен.

Лидерами роста в марте оказались физлица, объем ОВГЗ в собственности которых вырос на 10,5% (+1,45 млрд гривен) – до 15,22 млрд гривен.

4,7% или 11,9 млн гривен в прошлом месяце добавили территориальные общины (объем бумаг в их собственности вырос до 266 млн гривен).

ОВГЗ-портфель иностранных инвесторов в марте вырос лишь на 2,4% (+2,39 млрд гривен) и достиг 103 млрд грн.

Украинские банки по итогам прошлого месяца нарастили портфель бумаг до 524,7 млрд гривен: объем бумаг в их собственности увеличился на 0,7% или на 3,77 млрд грн.

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