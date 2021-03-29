Бизнес не успеет привыкнуть к бесплатным кредитам — банкиры

Сейчас украинский бизнес может получить кредит под 0%, но это не может продолжаться вечно.

«Никто не успеет привыкнуть к 0%. Горизонт планирования у всех – это год», – сказала директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая.

Аналогичные заявления сделали и другие участники круглого стола «Год программе «5-7-9%»: итоги и перспективы», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«Не верю в то, что клиенты к 0% привыкнут. Клиенты привыкли в Украине рассчитывать на себя. И если государство подбрасывает возможность воспользоваться льготами, то клиенты очень быстро пытаются ими воспользоваться, но дальше все равно рассчитывают только на себя», – сообщила заместитель директора департамента развития корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Наталья Згоба.

Предприниматели рассчитывают максимум на год бесплатных кредитов.

«Наши клиенты, которые долго занимаются бизнесом, привыкли рассчитывать только на себя. И несмотря на то что определенные направления программы рассчитаны на долгосрочное финансирование до пяти лет, наши клиенты оценивают свои потенциальные риски в рамках бюджетного года. Они дальше, чем на год, особо не рассчитывают», – говорит заместитель директора департамента МСБ Креди Агриколь Банка Анастасия Лазаренко.

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«Мы не видим проблемы привыкания до 0% в течение одного года. С другой стороны, когда мы принимаем решение, мы закладываем запас прочности так, как будто клиент должен выплачивать проценты, – рассказала руководитель управления развития бизнеса банка «Львов» Ульяна Городиская. – Бизнесу нужно задуматься, что рано или поздно к рыночным ставкам нужно будет возвращаться».

Заемщики не верят, что льготы будут постоянными.

«Все желающие приняли участие в программе, но в далекой перспективе они не рассчитывают на лояльные условия. В ближайшие несколько лет нам не грозит привыкание клиентов к достаточно лояльным условиям финансирования», – уверена госпожа Лазаренко.

Но Фонд планирует работать больше года. «Клиенты скептичны, а действительно ли 5-10 лет будет предоставляться финансирование. Мы, как Фонд, надеюсь, и наши банки, и правительство, этот скепсис преодолеют. Потому что программа будет действовать все 10 лет, как мы себе запланировали. И объем поддержки будет увеличен в следующем году», – пообещал уполномоченный представитель Фонда развития предпринимательства Валерий Майборода.

Со временем нужно будет переформатировать программу.

«0% по кредиту должно быть временной мерой для поддержки бизнеса в сложный период. У нас 0% было привязано к карантину и, соответственно, никто не знает, когда этот карантин завершится и когда бизнес снова станет as usual, а кредиты – платными. Эффект привыкания будет зависеть от того, насколько долго будет действовать карантин и антикризисные меры по поддержке бизнеса», – считает руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ Виктор Харьковец.

Если карантин будет продолжаться еще два года, «тогда нулевые ставки должны быть адресованы тем клиентам, которые существенно пострадали от карантина». «Это должна быть адресная помощь, а не широкая программа для всех заемщиков. Должна быть дифференциация в зависимости от степени влияния карантина на бизнес клиента», – уверен он.