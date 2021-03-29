Условия программы «5-7-9%» снова изменят

«Доступные кредиты 5-7-9%» распространят на лизинговый рынок.

Об этом заявил уполномоченный представитель Фонда развития предпринимательства Валерий Майборода во время круглого стола «Год программе «5-7-9%»: итоги и перспективы», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«Мы уже разработали порядок удешевления стоимости лизинга. И мы планируем включить лизинг в программу «5-7-9%». Подали эти изменении в Минфин и ожидаем, что в ближайшее время их включат в программу. Почему это важно? Сейчас происходит равнозначная конкурентная борьба между банками и лизинговыми компаниями. Клиенты лизинга массово переходят в банки. Мы хотим уравновесить конкурентную борьбу», – заявил Валерий Майборода.

Банкиры просят дополнительных послаблений.

«Надо двигаться в сторону таргетной помощи клиентам, отраслям и секторам, которые наиболее в этом нуждаются», – говорит заместитель директора департамента МСБ Креди Агриколь Банка Анастасия Лазаренко.

Она советует проанализировать процесс администрирования программы и сделать все возможное для ее оптимизации.

«Чем проще и понятнее условия и меньше вариаций, тем понятнее это для клиентов и лучше это движется и продается», – соглашается руководитель управления развития бизнеса банка «Львов» Ульяна Городиская.

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Заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Николай Алферов говорит о сложности финансирования стартапов.

«После того как заработала портфельная гарантия Кабмина, клиенты, которые работают меньше года, остались без возможности получить финансирование по данной программе. Ведь гарантия Фонда на сегодня уже не работает. Поэтому, если рассматривать финансирование стартапов, то у банков возникают проблемы, поскольку раньше мы их покрывали гарантией Фонда», – пояснил он.

Еще одна проблема, которую Фонд может решить, – это залог.

«При обращении на пополнение оборотных средств не у всех клиентов есть достаточное обеспечение. И они предлагают в залог депозиты на 20-30% суммы кредита, но программа запрещает нам принимать депозиты в залог», – отметил Алферов.

Руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ Виктор Харьковец жалуется, что каждый раз, когда в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» вносятся изменения, банку приходится со всеми действующими заемщиками подписывать дополнительные условия действующих договоров.

«Возможно, сделать это в формате публичного договора, чтобы упростить процесс», – советует он.