Кредиты по программе «5-7-9%» получил всего каждый седьмой желающий

Банки рассмотрели 79 тыс. заявок от заемщиков, однако всего 11,7 тыс. из них получили доступные кредиты.

Об этом заявил уполномоченный представитель Фонда развития предпринимательства Валерий Майборода во время круглого стола «Год программе «5-7-9%»: итоги и перспективы», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

При этом темпы выдачи кредитов постоянно растут. «На конец 2020 года у нас было 17 млрд грн выданных кредитов более чем 7 тыс. заемщиков. А на сегодня мы имеем 11,7 тыс. Договоров на почти 29 млрд грн. С начала года количество договоров у нас выросло на 50%, а сумма кредитов – на 66%», – рассказал Майборода.

Он уточнил, что банки в 1 апреля 2021 г. суммарно получили 79 тыс. заявок, то есть кредит выдается каждому седьмому заявителю (1:6,75).

Банкиры объяснили, кому им приходится отказывать в кредитах.

«Отказываем, когда клиент занимается арендой недвижимости, даже если это не основной бизнес, а часть», – сказал заместитель председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.

Среди других причин отказа – превышение лимита выручки группы в 20 млн евро. «Когда клиент, как учредитель, имеет несколько бизнесов, а мы объединяем их в группу и он выпадает за 20 млн евро, то это тоже становится основанием для отказа в кредите. А клиент просто диверсифицировал бизнес, развивал разные направления, и хотел, чтобы одно из направлений попало под программу, а мы его ограничиваем», – отметил Олег Поляк.

Руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ Виктор Харковец объясняет, что заемщик может или не соответствовать критериям программы, или – требованиям банка. «Первое – банк смотрит, насколько клиент отвечает условиям программы, второе – насколько соответствует требованиям к заемщику. Мы можем этот скрининг сделать клиенту «на входе», и если видим, что у клиента нерезиденты в структуре собственности, или группа превышает 20 млн евро по выручке, то мы сразу клиента ориентируем, попадает он в критерии или нет. Это даже не отказ клиенту, это просто клиент не соответствует условиям программы. Поэтому мы ему предлагаем кредитование на стандартных условиях», – объяснил Харковец.

Вторая часть портрета – когда клиент соответствует кредитным требованиям банка. «У него должна быть хорошая деловая репутация, хорошая кредитная история, понятный для банка бизнес, бизнес-модель, банк имеет возможность оценить платежеспособность заемщика, понять, как он генерирует свой доход, как работает. И принять решение», – отметил он.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.