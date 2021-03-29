0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 153 0

Украинцы, которые самостоятельно обрабатывают большие земельные участки, должны декларировать доходы — ГНС

Украинцы, которые самостоятельно обрабатывают большие земельные участки, должны декларировать доходы — ГНС

Единоличникам, самостоятельно обрабатывающим собственные земельные участки общей площадью более 2 га и получающим доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, необходимо подавать декларации об имущественном состоянии и доходах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Полтавской области.

Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственных земельных участках площадью более 2 га, подлежат налогообложению НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%.

Предельный срок подачи налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах — 30 апреля, а оплатить задекларированные суммы НДФЛ и военного сбора необходимо до 1 августа 2021 года.

Также физические лица, которые единолично обрабатывают паи и получают доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, имеют возможность вести такую ​​деятельность, зарегистрировавшись субъектами хозяйствования — физическими лицами предпринимателями, с уплатой соответствующих налогов и сборов в бюджет и ЕСВ.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.