Украинцы, которые самостоятельно обрабатывают большие земельные участки, должны декларировать доходы — ГНС

Единоличникам, самостоятельно обрабатывающим собственные земельные участки общей площадью более 2 га и получающим доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, необходимо подавать декларации об имущественном состоянии и доходах.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Полтавской области.
Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственных земельных участках площадью более 2 га, подлежат налогообложению НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%.
Предельный срок подачи налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах — 30 апреля, а оплатить задекларированные суммы НДФЛ и военного сбора необходимо до 1 августа 2021 года.
Также физические лица, которые единолично обрабатывают паи и получают доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, имеют возможность вести такую деятельность, зарегистрировавшись субъектами хозяйствования — физическими лицами предпринимателями, с уплатой соответствующих налогов и сборов в бюджет и ЕСВ.
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