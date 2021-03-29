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В каких случаях вкладчик может пополнять депозит

В каких случаях вкладчик может пополнять депозит

Вкладчик имеет право пополнять депозит в течение срока действия договора, если это предусмотрено договором.

Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц

«Решил открыть депозит — выясни все условия предоставления такой финансовой услуги в выбранном банке, ознакомься с информацией о системе гарантирования вкладов физических лиц, получи консультацию работника банка, внимательно прочитай проект договора, а потом подписывай», — советуют в Фонде гарантирования.

Как отмечается, право вкладчика на пополнение депозита в течение срока действия договора реализуется в случае и на условиях, предусмотренных договором.

Банк может предложить вкладчику различные условия пополнения депозита:

  • определить максимальный или минимальный размер суммы пополнения;
  • установить срок, в течение которого может осуществляться пополнение. Пример: депозит открыт на 12 месяцев, а пополнение возможно в течение первых 8 месяцев с момента первичного внесения средств на счет;
  • не устанавливать ограничений по размеру и срокам пополнения.

Способы пополнения депозита:

  • пополнять депозитный счет можно наличными в кассе любого отделения банка или с помощью банкоматов с возможностью приема наличных, а также путем безналичного перечисления средств с другого вкладного (депозитного) или текущего счета;
  • на пополнение вклада также могут зачисляться начисленные проценты по депозиту в соответствии с условиями договора (так называемая «капитализация процентов»).

Перечисление денежных средств на вклад возможно не только владельцем депозитного счета.

«На депозит могут зачисляться средства, поступившие на имя его владельца от другого лица, если договором не предусмотрено иное. Предоставление владельцем данных о своем депозитном счете другому лицу считается предоставлением согласия владельцем счета на получение денежных средств от другого лица», — отметили в ФГВФЛ.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 марта 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. ФЛП) в банках-участниках ФГВФЛ составила 609,17 млрд грн, что на 6,13 млрд грн больше, чем на 1 февраля 2021 г.
  • Фонд гарантирования вкладов разрабатывает законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. По словам главы Фонда гарантирования Светланы Рекрут, планируется поэтапное увеличение до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.
  • Каждый человек имеет возможность открыть в любом банке Украины карточный счет или вклад с начислением процентов. Для этого между клиентом и банком заключается соответствующий договор, которым устанавливаются определенные права и обязанности сторон.

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По материалам Finance.UA
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