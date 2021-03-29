В каких случаях вкладчик может пополнять депозит

Вкладчик имеет право пополнять депозит в течение срока действия договора, если это предусмотрено договором.
Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц
«Решил открыть депозит — выясни все условия предоставления такой финансовой услуги в выбранном банке, ознакомься с информацией о системе гарантирования вкладов физических лиц, получи консультацию работника банка, внимательно прочитай проект договора, а потом подписывай», — советуют в Фонде гарантирования.
Как отмечается, право вкладчика на пополнение депозита в течение срока действия договора реализуется в случае и на условиях, предусмотренных договором.
Банк может предложить вкладчику различные условия пополнения депозита:
Способы пополнения депозита:
Перечисление денежных средств на вклад возможно не только владельцем депозитного счета.
«На депозит могут зачисляться средства, поступившие на имя его владельца от другого лица, если договором не предусмотрено иное. Предоставление владельцем данных о своем депозитном счете другому лицу считается предоставлением согласия владельцем счета на получение денежных средств от другого лица», — отметили в ФГВФЛ.
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