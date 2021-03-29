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Расходы украинцев за рубежом за год пандемии упали почти вдвое

Расходы украинцев за рубежом за год пандемии упали почти вдвое

Пандемия многих заставила прибегнуть к экономии. Это касается и украинцев, проживающих за рубежом.

Как сообщает Национальный банк Украины, объем импорта услуг украинских иммигрантов за 2020 год оценен в 4 638 миллиардов долларов. В 2019 году этот показатель составлял 8 517 миллиардов долларов.

Это означает, что за время пандемии расходы украинцев были в 1,8 раза меньше, чем год до того. Национальный банк Украины прогнозирует улучшение результатов в 2021 году.

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Национальный банк Украины ссылается на информацию от Государственной таможенной службы Украины. По ее данным, в 2020 году за границу выезжали 11 252 миллиона граждан Украины и 3 377 миллионов иностранных граждан.

Для сравнения, за 2019 год количество выезжавших составляло 29 346 миллионов среди украинцев и 13 707 миллионов – среди иностранцев.

За 2020 год сумма расходов иностранных туристов в Украине составила 374 миллиона долларов. Год до того иностранные туристы потратили здесь 1 607 миллиардов долларов.

Национальный банк Украины предусматривает рост расходов украинцев за рубежом в 2021 году. Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. По его словам, в 2022 году показатели расходов украинцев за рубежом будут такие же, как во времена пандемии, благодаря восстановлению экономики стран, где работают трудовые мигранты, и упрощению условий пересечения границ после вероятного смягчения карантина.

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По материалам РБК-Украина
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