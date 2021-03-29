0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Минздрав обновил карантинные зоны

Минздрав обновил карантинные зоны

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны: в 11 регионах действуют самые жесткие ограничения.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 2 апреля.

Читайте также: В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса

В Украине до сих пор “красные” 11 регионов – это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Высокие показатели у “красных” Житомирской области – 117,9; Николаевской – 107,3 и в Киеве – 112,1. Однако самый высокий уровень – в “оранжевой” Хмельницкой области – 122,6.

В “оранжевой” зоне 13 регионов – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

“Желтая” только одна Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций – 40,7, а загруженность коек с кислородом составляет 16,9%. К слову, норма – 65%.

А вот “зеленых” регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.