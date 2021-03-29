Минздрав обновил карантинные зоны

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны: в 11 регионах действуют самые жесткие ограничения.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 2 апреля.
Читайте также: В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса
В Украине до сих пор “красные” 11 регионов – это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Высокие показатели у “красных” Житомирской области – 117,9; Николаевской – 107,3 и в Киеве – 112,1. Однако самый высокий уровень – в “оранжевой” Хмельницкой области – 122,6.
В “оранжевой” зоне 13 регионов – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
“Желтая” только одна Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций – 40,7, а загруженность коек с кислородом составляет 16,9%. К слову, норма – 65%.
А вот “зеленых” регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в КиевеВчера, 20:23 - 1524 8
Юлия Барабаш: инвестиции в криптовалюту. Новое время — новые возможностиВчера, 11:35 - 1271 8
Маск своим твитом поднял стоимость Dogecoin на 20%Вчера, 17:10 - 832 5
Новая программа медгарантий: какие услуги с 1 апреля будет оплачивать государствоВчера, 10:06 - 861 3
Чистый доход Энергоатома за I квартал превысил 16,4 миллиарда6 ч. назад - 202 2
Апрельский локдаун: аналитики назвали вакансии, которые не боятся ограниченийВчера, 17:04 - 4658
В Украине оштрафовали поставщика газа, который повысил цену после победы на тендереВчера, 11:30 - 3041
В Украине ввели электронную регистрацию места жительстваВчера, 15:02 - 1552
«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в КиевеВчера, 20:23 - 1524 8
Ударит ли новый локдаун по гривне: экономисты дали прогноз курса доллара в апрелеВчера, 14:02 - 1508
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)12 мин. назад - 1
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1275 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1303 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 887
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2354 3