Минздрав обновил карантинные зоны

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны: в 11 регионах действуют самые жесткие ограничения.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 2 апреля.

Читайте также: В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса

В Украине до сих пор “красные” 11 регионов – это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Высокие показатели у “красных” Житомирской области – 117,9; Николаевской – 107,3 и в Киеве – 112,1. Однако самый высокий уровень – в “оранжевой” Хмельницкой области – 122,6.

В “оранжевой” зоне 13 регионов – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

“Желтая” только одна Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций – 40,7, а загруженность коек с кислородом составляет 16,9%. К слову, норма – 65%.

А вот “зеленых” регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫