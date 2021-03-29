Минсоц предлагает уменьшить размер больничных для украинцев

В Украине больничные листы планируют перевести в электронную форму и значительно уменьшить размер пособия по временной потере трудоспособности. Могут измениться условия предоставления такой помощи и срока ее выплаты.
Соответствующий законопроект по оптимизации функций Фонда социального страхования разработали в Минсоцполитики.
Согласно пояснительной записке к документу, повышение уровня заболеваемости в период пандемии COVID-19 на фоне спада экономической активности, следствием чего является уменьшение поступлений от уплаты ЕСВ, привели к резкому росту расходов Фонда соцстрахования и критического состояния финансирования им выплат. Кроме того, в условиях стремительного развития цифровых технологий требуют осовременивания некоторые механизмы выполнения Фондом функций страховщика.
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В связи с этим в правительстве решили кардинально изменить существующий порядок выдачи и выплаты больничных — значительно «разгрузить» Фонд соцстраха в части финансирования больничных и усилить контроль за их выпиской.
В частности, проектом документа предлагаются следующие новации:
1) Листок нетрудоспособности станет только электронным и будет формироваться на основании медицинского заключения, которое тоже будет создаваться в электронной форме.
2) Электронный реестр листков нетрудоспособности станет частью реестра застрахованных лиц, доступ к которому будет возможен с помощью Единого веб-портала «Дія».
3) Фонд соцстраха будет проводить проверку обоснованности медицинских заключений по временной потере трудоспособности в медучреждениях и у врачей, осуществляющих медицинскую практику как ФЛП.
4) В случае установления факта необоснованного медицинского заключения, на основании которого был выдан листок нетрудоспособности, Фонд будет обращаться к врачам, которые подписали такое медзаключение, с требованием компенсировать суммы, которые были выплачены по соответствующим больничным.
5) выплата больничных из средств Фонда будет начинаться с 11-го дня нетрудоспособности. До того, в течение 10 дней, больничный работнику будет обязан выплачивать работодатель. Сейчас действует норма, согласно которой работодатель оплачивает только первые 5 дней больничного, а дальше начинает выплачивать Фонд соцстраха.
6) Больничные не будут предоставлять за период простоя, кроме случаев, когда временная нетрудоспособность наступила до простоя.
7) Размеры больничных пособий станут меньше. В частности:
Помимо больничных, некоторые изменения коснулись и пособия по беременности и родам. В правительстве хотят немного сократить сроки его выплаты — в течение 2 месяцев с даты рождения ребенка (сейчас 70 дней). Также планируют конкретизировать размер помощи на погребение — два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который является действующим на дату смерти (сейчас этот размер определяется Фондом, но не может быть меньше одного прожиточного минимума).
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