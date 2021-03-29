В Украине увеличат прожиточный минимум: в Минсоцполитики назвали приоритетные группы

Министр социальной политики Марина Лазебная на канале «Украина 24» рассказала, как будут определять показатель прожиточного минимума.

«Сегодня Минсоцполитики считает по продуктовым наборам реальный прожиточный минимум. Официальный и реальный прожиточный минимум отличаются вдвое. Мы предложили новую методологию подсчета, мы изучили международный опыт. Для доплат, повышений, надбавок применять не прожиточный минимум, а базовые величины, которые будут соответствовать официальным расчетам. А пенсия, минимальная зарплата, пособия, которые являются основным источником существования человека, должны соответствовать реальному прожиточному минимуму», — сказала она.

Лазебная рассказала, для кого реальный прожиточный минимум является важным для расчета выплат.

«Есть дорожная карта, есть приоритеты. На первом плане — пенсионеры, на втором — помощь семьям с детьми, третье — помощь людям с инвалидностью с детства и детям-инвалидам, а также помощь людям, которые не имеют права на пенсию. В этих четырех группах надо, чтобы прожиточный минимум соответствовал реальному. Сразу мы это все не сможем, но за три года можно сделать», — сказала она.

Справка Finance.ua:

Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые одобрены Правительством и представлены в Верховную Раду Украины, для оптимизации применения прожиточного минимума, повышение его размера и размеров государственных социальных гарантий.

Кабинет Министров Украины внес в парламент законопроект № 5045 о мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора), который касается социальных выплат.

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