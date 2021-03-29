В Украине увеличат прожиточный минимум: в Минсоцполитики назвали приоритетные группы

Министр социальной политики Марина Лазебная на канале «Украина 24» рассказала, как будут определять показатель прожиточного минимума.
«Сегодня Минсоцполитики считает по продуктовым наборам реальный прожиточный минимум. Официальный и реальный прожиточный минимум отличаются вдвое. Мы предложили новую методологию подсчета, мы изучили международный опыт. Для доплат, повышений, надбавок применять не прожиточный минимум, а базовые величины, которые будут соответствовать официальным расчетам. А пенсия, минимальная зарплата, пособия, которые являются основным источником существования человека, должны соответствовать реальному прожиточному минимуму», — сказала она.
Лазебная рассказала, для кого реальный прожиточный минимум является важным для расчета выплат.
«Есть дорожная карта, есть приоритеты. На первом плане — пенсионеры, на втором — помощь семьям с детьми, третье — помощь людям с инвалидностью с детства и детям-инвалидам, а также помощь людям, которые не имеют права на пенсию. В этих четырех группах надо, чтобы прожиточный минимум соответствовал реальному. Сразу мы это все не сможем, но за три года можно сделать», — сказала она.
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