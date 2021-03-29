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Из госсобственности незаконно вывели 700 тысяч га земель

Из госсобственности незаконно вывели 700 тысяч га земель

Должностные лица региональных подразделений Госгеокадастра под прикрытием центрального руководства организовали незаконный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель из государственной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности. Сделку организовали чиновники региональных подразделений Госгеокадастра под „прикрытием“ центрального руководства», — сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель. В частности, более 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одно лицо, что является грубым нарушением закона.


Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал из-за «пробелов» в работе «Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота «Докпроф», которую используют во многих органах власти.

СБУ принимает все меры для устранения выявленных проблем. Сейчас Служба направила официальное письмо в Госгеокадастр с требованием немедленно устранить недостатки, выявленные СБУ в работе информационных систем ведомства.

В ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по местам жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжается досудебное расследование.

По материалам Finance.UA
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