Из госсобственности незаконно вывели 700 тысяч га земель

Должностные лица региональных подразделений Госгеокадастра под прикрытием центрального руководства организовали незаконный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель из государственной собственности.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности. Сделку организовали чиновники региональных подразделений Госгеокадастра под „прикрытием“ центрального руководства», — сказано в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель. В частности, более 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одно лицо, что является грубым нарушением закона.
Фото: СБУ
Оперативники спецслужбы установили, что незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал из-за «пробелов» в работе «Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота «Докпроф», которую используют во многих органах власти.
СБУ принимает все меры для устранения выявленных проблем. Сейчас Служба направила официальное письмо в Госгеокадастр с требованием немедленно устранить недостатки, выявленные СБУ в работе информационных систем ведомства.
В ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по местам жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Продолжается досудебное расследование.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в КиевеВчера, 20:23 - 2033 18
Маск своим твитом поднял стоимость Dogecoin на 20%Вчера, 17:10 - 1081 6
Минсоц предлагает уменьшить размер больничных для украинцев2 ч. назад - 631 4
Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен сделали совместное заявление5 ч. назад - 3028 2
Чистый доход Энергоатома за I квартал превысил 16,4 миллиарда9 ч. назад - 387 2
Апрельский локдаун: аналитики назвали вакансии, которые не боятся ограниченийВчера, 17:04 - 4953
Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен сделали совместное заявление5 ч. назад - 3028 2
«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в КиевеВчера, 20:23 - 2033 18
Ударит ли новый локдаун по гривне: экономисты дали прогноз курса доллара в апрелеВчера, 14:02 - 1839
В Украине ввели электронную регистрацию места жительстваВчера, 15:02 - 1608
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)3 ч. назад - 70
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1310 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1314 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 895
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2371 3