Из госсобственности незаконно вывели 700 тысяч га земель

Должностные лица региональных подразделений Госгеокадастра под прикрытием центрального руководства организовали незаконный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель из государственной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности. Сделку организовали чиновники региональных подразделений Госгеокадастра под „прикрытием“ центрального руководства», — сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель. В частности, более 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одно лицо, что является грубым нарушением закона.



Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал из-за «пробелов» в работе «Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота «Докпроф», которую используют во многих органах власти.

СБУ принимает все меры для устранения выявленных проблем. Сейчас Служба направила официальное письмо в Госгеокадастр с требованием немедленно устранить недостатки, выявленные СБУ в работе информационных систем ведомства.

В ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по местам жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжается досудебное расследование.