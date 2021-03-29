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МТБанк покупает белорусский Idea Bank

МТБанк покупает белорусский Idea Bank

Польский Getin Holding S.A., которому принадлежит 100% акций Idea Bank Belarus, объявил о его продаже «Минскому транзитному банку» (МТБанк, Беларусь).

Согласно уведомлению Getin на сайте Варшавской фондовой биржи, соглашение подписано 1 апреля, цена продажи составила $19,3 млн.

«Правление компании Getin Holding SA (эмитент) сообщает, что в связи с удовлетворением всех условий, изложенных в договоре об условной продаже акций, подписанном 26 февраля 2021 года эмитентом и Getin International SA, которая базируется во Вроцлаве (GISA), в качестве продавцов из ЗАО «Минский транзитный банк» (МТБ), которая базируется в Минске (Беларусь), приобретателем сегодня, то есть 1 апреля 2021 года, эмитент и GISA подписали с МТБ договоры о продаже всех акций ЗАО «Идея Банк» (Idea Bank Belarus), базирующегося в Минске (Беларусь)», – говорится в сообщении.

Отметим, в июле Альфа-Банк Беларусь интересовался покупкой белорусского Идея Банка, который также выставлен на продажу. Но его обошел белорусский МТБанк, принадлежащий семье Олексиных. Он получил право заключить договор покупки Идея Банка до 2 апреля 2021 года.

Также Getin Holding, которому принадлежит 100% акций украинского Idea Bank, объявил об отказе украинского игрока от покупки банка и начал новый поиск.

5 февраля Getin Holding объявил, что подписал соглашение с участником торгов, работающим на украинском рынке, в котором он разрешил ему провести тщательную проверку Идея Банка и NFS и предоставил участнику торгов эксклюзивность для переговоров о приобретении этих компаний за период до 30 апреля 2021 года.

Покупателем выступил Альфа-Банк.

В декабре 2019 года Getin Holding заявил о намерениях продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital.

После этого Getin Holding объявил о продаже 100% акций Идея Банка группе компаний Dragon Capital почти за 1,4 млрд грн ($58,5 млн), что составляет около 1,6 капитала.

Однако в июне стороны расторгли договор, поскольку не смогли в течение установленного срока согласовать цену продажи Идея Банка, которая изменилась из-за коронакризиса.

После этого Dragon Capital получил разрешение на покупку Юнекс Банка.

По материалам Финансовый клуб
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