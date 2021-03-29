«Львовгаз» Фирташа оштрафовали на 75 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал «Львовгаз» на 75,634 миллиона гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению природного газа.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Другие обстоятельства дела не раскрываются.
АМКУ в декабре 2020 года оштрафовал 18 операторов газораспределительных сетей (облгазов), входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, на сумму свыше 380 млн грн за нарушение закона об экономической конкуренции при закупке бытовых счетчиков газа.
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Тогда комитет отмечал, что решение по «Львовгазу», который также является фигурантом этого дела, будет принято отдельно.
«Львовгаз», по оперативным данным, увеличил в 2020 году чистый убыток на 30,7% по сравнению с 2019 годом — до 999,148 млн грн.
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