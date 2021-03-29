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В Украине оштрафовали поставщика газа, который повысил цену после победы на тендере

В Украине оштрафовали поставщика газа, который повысил цену после победы на тендере

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг оштрафовала на 425 тыс. грн поставщика газа, который сразу после победы на тендере несколько раз в течение месяца повышал цену газа.

Такое решение было принято на заседании НКРЭКУ 31 марта.

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Регулятор принял решение о наложении на ООО «Кастум» штрафа в размере 425 тыс. грн за то, что после заключения договоров о поставках газа поставщик в течение полутора месяцев путем заключения дополнительных соглашений повышал цену газа.

Повторное нарушение и/или злоупотребление со стороны этой компании может привести к аннулированию лицензии на ведение хозяйственной деятельности по поставке природного газа.

Согласно Правилам поставки природного газа, потребителя о намерении изменить условия договора нужно уведомить не позднее чем за 30 дней до вступления изменений в силу.

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По материалам УКРИНФОРМ
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