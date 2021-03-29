Toyota построила автомобиль для перевозки вакцины

Компания Toyota построила первый в мире автомобиль-рефрижератор для перевозки вакцин. Проект реализован при участии люксембургской компании B Medical System, которая является мировым лидером в производстве специального медицинского холодильного оборудования. Созданная машина-рефрижератор предназначена для стран Африки, где нередко имеются проблемы с медицинским обеспечением.

В компании B Medical System отмечают, что это первый в мире медицинский рефрижераторный автомобиль, который прошел одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по уровню PQS. Он может использоваться для транспортировки вакцин или любых других медицинских препаратов, которые нуждаются в хранении при низких температурах. Оборудование рефрижератора обеспечивает диапазон температур 2−8 градусов.

Базой для создания рефрижератора стал внедорожник Toyota Land Cruiser 78 Troop Carrier. Land Cruiser 70-й серии дебютировал в 1984 году и сейчас производится для ограниченного перечня рынков, где от автомобиля требуются надежность, выносливость и неприхотливость к качеству топлива. Африка — именно такой регион, поэтому выбор «семидесятки» в качестве базового автомобиля вполне логичен.



Фото: toyota-tsusho.com

В «цивилизованных странах» использование Land Cruiser 70-й серии запрещено из-за слишком строгих экологических требований.

В задней части кузова внедорожника установлен специальный холодильник объемом 396 л, который вмещает 400 доз вакцин. Холодильник питается от собственного аккумулятора, который обеспечивает около 16 часов автономной работы. Во время движения батарея заряжается за счет системы рекуперации, установленной на автомобиле, а на стоянке — от внешней сети.

Специализированный рефрижератор на базе Toyota Land Cruiser может использоваться для перевозки вакцин от различных инфекционных заболеваний, в том числе, и от СOVID-19. Ежегодно из-за нарушения правил доставки портится около 20% вакцин, выделяемых международными организациями развивающимся странам. В денежном выражении это составляет 400 млн долларов США.



Фото: toyota-tsusho.com

Как отмечают в компании B Medical System, данный рефрижератор может использоваться в рамках международной структуры COVAX, которая стремится справедливо распределять вакцины от COVID-19 в странах, что развиваются. Выпуск специализированного рефрижератора уже стартовал, а первая партия готовых машин будет отгружена до конца апреля.

Toyota Land Cruiser J70 производится с 1984 года. Выпуск модели для внутреннего японского рынка остановили в 2004 году и возобновили в 2014 году. Сейчас J70 комплектуют 4,0-литровым бензиновым мотором 1GR-FE (231 л. с.) или 4,5-литровым турбодизелем 1VD-FTV (205 л. с.).