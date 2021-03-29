НБУ разрешил Dragon Capital и Свитеку купить банк у Новинского

Национальный банк согласовал гражданам Чехии Томашу Фиале и Ивану Свитеу покупку 100% АО «Юнекс Банк».
НБУ согласовал приобретение 75,01% акций Юнекс Банка Томашем Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital, а также разрешил экс-главе Альфа-Банка Ивану Свитеку прямую покупку 24,99% акций банка.
Такие решения 1 апреля 2021 г. принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.
Решения приняты по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей.
На сегодня бенефициаром Юнекс Банка является Вадим Новинский, который опосредованно владеет 100% капитала банка.
28 декабря компания Smart Holding Вадима Новинского и инвестгруппа Dragon Capital совместно с экс-главой Альфа Банка Иваном Свитеком подписали договор купли-продажи акций АО «Юнекс Банк».
Сторонами договора являются: от Smart Holding – компания Withine Investments Ltd. (Кипр), от Dragon Capital – Dragon Capital Investments Limited (Кипр), участвующий в сделке вместе с Иваном Свитеком. В то же время сумма сделки не разглашается. На данный момент документы проходят согласование в НБУ.
Ранее Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital Investments Limited приобрести контрольный пакет акций Юнекс Банка.
За 11 месяцев 2020 года Юнекс Банк получил 32,6 млн грн убытка. С 5 января Юнекс Банк назначил председателем правления Дмитрия Дзятко, который до этого возглавлял наблюдательный совет банка. Юнекс Банк назначил председателем наблюдательного совета Артема Свирида с 1 февраля по 31 мая 2021 года включительно.
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