Spotify купил конкурента Clubhouse

Музыкальный стриминговый сервиc Spotify объявил о покупке компании Betty Labs, выпустившей клон сервиса аудиочатов Clubhouse под названием Locker Room. Сумма сделки не разглашается.

Spotify планирует интегрировать функции Locker Room в свое приложение. С помощью нового функционала Spotify представит музыкальные, спортивные и культурные программы, а также интерактивные функции, которые позволят авторам общаться с аудиторией.

Как сообщает Spotify, компания ранее неоднократно получала пожелания от авторов и пользователей о форматах живых выступлений.

Приложение Locker Room вышло в октябре 2020 года. Ранее Facebook, Twitter, TikTok сообщили о разработке аналогичных Clubhouse приложений.