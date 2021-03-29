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Во время локдауна в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенное время

Во время локдауна в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенное время

На время жесткого локдауна в Киеве для предприятий торговли будет приоритетным обслуживание пенсионеров в определенные часы. Это требование будет действовать с 10 до 12 утра.

Об этом говорится в соответствующем решении КГГА, касающегося ужесточения карантинных мер в столице.

Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.

«Рекомендовать руководителям учреждений торговли относительно приоритетного обслуживания с 10:00 до 12:00 пожилых людей», — говорится в тексте документа.

Соблюдение ограничительных мер будут контролировать Национальная полиция, патрульная полиция, управление Госпродпотребслужбы в Киеве, КП «Муниципальная охрана», межрегиональное управление «Укртрансбезопасности», а также районные администрации столицы.

Постановление о локдауне в Киеве было опубликовано в четверг, 1 апреля. Он начнет действовать в столице с понедельника, 5 апреля.

Напомним, власти Киева ранее приняли решение ужесточить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно.

С 20 марта запрещены: работа заведений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Проведение массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать только на «вынос», а заправки будут работать без кафе.

Справка Finance.ua:

Ограничение с 5 апреля в столице:

  • Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
  • Руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу, кому возможно, предоставить отпуска.
  • Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

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По материалам РБК-Украина
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