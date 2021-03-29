Во время локдауна в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенное время

На время жесткого локдауна в Киеве для предприятий торговли будет приоритетным обслуживание пенсионеров в определенные часы. Это требование будет действовать с 10 до 12 утра.
Об этом говорится в соответствующем решении КГГА, касающегося ужесточения карантинных мер в столице.
Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.
«Рекомендовать руководителям учреждений торговли относительно приоритетного обслуживания с 10:00 до 12:00 пожилых людей», — говорится в тексте документа.
Соблюдение ограничительных мер будут контролировать Национальная полиция, патрульная полиция, управление Госпродпотребслужбы в Киеве, КП «Муниципальная охрана», межрегиональное управление «Укртрансбезопасности», а также районные администрации столицы.
Постановление о локдауне в Киеве было опубликовано в четверг, 1 апреля. Он начнет действовать в столице с понедельника, 5 апреля.
Напомним, власти Киева ранее приняли решение ужесточить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно.
С 20 марта запрещены: работа заведений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
Проведение массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать только на «вынос», а заправки будут работать без кафе.
Ограничение с 5 апреля в столице:
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