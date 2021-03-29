Во время локдауна в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенное время

На время жесткого локдауна в Киеве для предприятий торговли будет приоритетным обслуживание пенсионеров в определенные часы. Это требование будет действовать с 10 до 12 утра.

Об этом говорится в соответствующем решении КГГА, касающегося ужесточения карантинных мер в столице.

Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.

«Рекомендовать руководителям учреждений торговли относительно приоритетного обслуживания с 10:00 до 12:00 пожилых людей», — говорится в тексте документа.

Соблюдение ограничительных мер будут контролировать Национальная полиция, патрульная полиция, управление Госпродпотребслужбы в Киеве, КП «Муниципальная охрана», межрегиональное управление «Укртрансбезопасности», а также районные администрации столицы.

Постановление о локдауне в Киеве было опубликовано в четверг, 1 апреля. Он начнет действовать в столице с понедельника, 5 апреля.

Напомним, власти Киева ранее приняли решение ужесточить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно.

С 20 марта запрещены: работа заведений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Проведение массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общественного питания будут работать только на «вынос», а заправки будут работать без кафе.

Справка Finance.ua:

Ограничение с 5 апреля в столице:

Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу, кому возможно, предоставить отпуска.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

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