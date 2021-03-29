Украинские университеты получат 200 миллионов долларов кредита от МБРР

Состоялись переговоры по проекту «Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов», который предусматривает подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития на 200 млн долларов. Средства планируется направить в развитие сферы высшего образования в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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«Соглашением предусматривается отбор вузов, в которых будет профинансирована закупка современного оборудования, создание лабораторий для студентов и ученых, проведение ремонтных работ для повышения эффективности образовательного пространства в университете.

А также — закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах и ​​обеспечения высокого уровня обучения, в том числе и дистанционно», — говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что качество высшего образования и уровень образования населения в целом является приоритетом для государства, поэтому сотрудничество с международными финансовыми организациями в этом направлении «очень важно».