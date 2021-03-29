Пятерка лидеров марта среди легковых авто в Украине

Украинский рынок новых легковых автомобилей закончил март с результатом чуть более 9 тыс. реализованных и зарегистрированных авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин увеличились на 45%.
Относительно предыдущего месяца спрос на новые автомобили в Украине увеличился почти на 43%. Также март стал самым урожайным месяцем первого квартала текущего года. Ведущую позицию на рынке, как и в прошлом году, сохранила за собой RENAULT. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1256 украинских регистрационных номеров. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Рено увеличились на три процента.
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На втором месте TOYOTA — 1171 авто этой марки пополнило украинский автопарк. Свой мартовский результат Тойота улучшила на 77 процентов.
Графік: Укравтопром
Третью строчку рейтинга заняла KIA, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 646 покупателей, что на 12% больше, чем в прошлом году.
Четвертая позиция у SKODA — 627 авто, что в 2,3 раза больше по сравнению с мартом 2020 г.
Завершает пятерку лидеров месяца с более чем 4-кратным ростом продаж — VOLKSWAGEN, в зачете которого 525 машин.
Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 644 покупателя. Всего в первом квартале 2021 в Украине свою первую регистрацию прошли 21,1 тыс. новых легковых авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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