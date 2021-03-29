0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Пятерка лидеров марта среди легковых авто в Украине

Пятерка лидеров марта среди легковых авто в Украине

Украинский рынок новых легковых автомобилей закончил март с результатом чуть более 9 тыс. реализованных и зарегистрированных авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин увеличились на 45%.

Относительно предыдущего месяца спрос на новые автомобили в Украине увеличился почти на 43%. Также март стал самым урожайным месяцем первого квартала текущего года. Ведущую позицию на рынке, как и в прошлом году, сохранила за собой RENAULT. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1256 украинских регистрационных номеров. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Рено увеличились на три процента.

Читайте также: Рейтинг самых популярных автомобилей в Украине по классам

На втором месте TOYOTA — 1171 авто этой марки пополнило украинский автопарк. Свой мартовский результат Тойота улучшила на 77 процентов.


Графік: Укравтопром

Третью строчку рейтинга заняла KIA, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 646 покупателей, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Четвертая позиция у SKODA — 627 авто, что в 2,3 раза больше по сравнению с мартом 2020 г.

Завершает пятерку лидеров месяца с более чем 4-кратным ростом продаж — VOLKSWAGEN, в зачете которого 525 машин.

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 644 покупателя. Всего в первом квартале 2021 в Украине свою первую регистрацию прошли 21,1 тыс. новых легковых авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.