Vivo готовит новый флагманский смартфон с оптикой от ZEISS

Недавно выпущенная серия смартфонов vivo X60 пополнится ещё одним устройством — X60t.

Официальный сайт крупного китайского оператора связи раскрыл не только технические характеристики и дизайн, но и стоимость новинки.

Согласно опубликованным спецификациям, vivo X60t получит 6,56-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и вырезом под селфи-камеру на 32 Мп, а также процессор MediaTek Dimensity 1100 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4220 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.



Фото: 4PDA

Блок основной камеры vivo X60t с надписью ZEISS включает три сенсора: 48-мегапиксельный главный и два дополнительных с разрешением 13 Мп. Габариты смартфона составят 159,63 × 75,01 × 7,4 мм, вес — 175,5 грамма. Судя по рендерам аппарата, он будет оснащён подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Ожидается, что в продажу vivo X60t поступит по цене $565.