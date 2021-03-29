Настроения бизнеса в марте существенно улучшились

Бизнес в марте улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе.
Так, за март 2021 года он составлял 51.4 по сравнению с 48.8 в феврале. Впервые с февраля прошлого года ожидания предприятий превысили равновесное значение (50 пунктов).
В марте предприятия всех секторов оптимистично оценили результаты своей деятельности:
Прогнозы бизнеса. Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.
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