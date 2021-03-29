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Настроения бизнеса в марте существенно улучшились

Настроения бизнеса в марте существенно улучшились

Бизнес в марте улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе.

Так, за март 2021 года он составлял 51.4 по сравнению с 48.8 в феврале. Впервые с февраля прошлого года ожидания предприятий превысили равновесное значение (50 пунктов).

В марте предприятия всех секторов оптимистично оценили результаты своей деятельности:

  • секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг пересекли нейтральный уровень. В марте секторный индекс вырос до 52.3 с 50.3 в феврале. Предприятия улучшили свои ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных;
  • предприятия сферы торговли и услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: индексы обоих секторов выросли в марте до 52.2 у предприятий торговли и до 51.4 у предприятий сферы услуг с 49.0 в феврале;
  • предприятия строительства, несмотря на низкие оценки, смягчили пессимистические ожидания на фоне сезонного оживления деятельности. Индекс сектора в марте улучшился до 40.6 с 35.3 в феврале.

Прогнозы бизнеса. Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Справка Finance.ua:

  • По мнению временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, для того чтобы ускорить процесс присоединения Украины к ЕС и Евроатлантическому союзу, в стране должны улучшиться условия для бизнеса, а его производство должно быть прозрачным.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования», который был принят парламентом 4 марта.

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По материалам Finance.UA
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