Настроения бизнеса в марте существенно улучшились

Бизнес в марте улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе.

Так, за март 2021 года он составлял 51.4 по сравнению с 48.8 в феврале. Впервые с февраля прошлого года ожидания предприятий превысили равновесное значение (50 пунктов).

В марте предприятия всех секторов оптимистично оценили результаты своей деятельности:

секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг пересекли нейтральный уровень. В марте секторный индекс вырос до 52.3 с 50.3 в феврале. Предприятия улучшили свои ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных;

предприятия сферы торговли и услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: индексы обоих секторов выросли в марте до 52.2 у предприятий торговли и до 51.4 у предприятий сферы услуг с 49.0 в феврале;

предприятия строительства, несмотря на низкие оценки, смягчили пессимистические ожидания на фоне сезонного оживления деятельности. Индекс сектора в марте улучшился до 40.6 с 35.3 в феврале.

Прогнозы бизнеса. Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Справка Finance.ua:

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