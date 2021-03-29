Ипотечные программы Ощадбанка стали доступнее

26 марта Ощадбанк уменьшил процентные ставки по ипотечным программам. Последнее удешевление ипотечных продуктов состоялось в октябре прошлого года. Кроме того, улучшены некоторые другие условия ипотечных программ: увеличен максимальный размер кредита, уменьшен размер комиссии и т.д.
Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Ипотечные программы банка и их условия:
Напомним, в феврале этого года Ощадбанк начал открытие сети ипотечных центров. На сегодня уже открыто 28 ипотечных центров в 23 городах Украины. Ипотечные центры предоставляют полный комплекс услуг для заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Юлия Барабаш: инвестиции в криптовалюту. Новое время — новые возможности5 ч. назад - 543 7
Киев вводит более жесткие ограниченияВчера, 15:40 - 3856 7
Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреляВчера, 18:38 - 1337 6
В Украине появится электронный военный билетВчера, 20:41 - 1141 5
Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленностиВчера, 19:03 - 17223 3
Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленностиВчера, 19:03 - 17223 3
На рынке недвижимости Харькова прослеживается новый сегмент покупателей8 ч. назад - 2723
Что изменится с 1 апреля8 ч. назад - 2619
Новый украинский лоукостер обнародовал цены на свои первые маршрутыВчера, 16:45 - 2389 1
Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреляВчера, 18:38 - 1337 6
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1145 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1244 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 858
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2284 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 837 1