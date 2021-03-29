Ипотечные программы Ощадбанка стали доступнее

26 марта Ощадбанк уменьшил процентные ставки по ипотечным программам. Последнее удешевление ипотечных продуктов состоялось в октябре прошлого года. Кроме того, улучшены некоторые другие условия ипотечных программ: увеличен максимальный размер кредита, уменьшен размер комиссии и т.д.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Ипотечные программы банка и их условия:

по самой популярной ипотечной программе «Конечно, удобно» теперь получить кредит можно по сниженной фиксированной ставке 12,5% при авансе от 50%. А если клиент обслуживается или получает заработную плату в Ощадбанке, то ставка составит 12%. При авансе 30% ставка будет равняться 12,99% (если клиент обслуживается или получает заработную плату в Ощаде – 12,49%). Также увеличился максимальный срок кредитования – до 30 лет;

по программе «Конечно, 15» теперь самая низкая ставка составляет 8%, и она вводится не на 6 месяцев, а на целый год. Начиная с 13-го месяца установлена ​​единая на весь срок ставка – 13%. Также уменьшена комиссия за предоставление кредита: вместо 2,2% она составляет всего 0,99%;

по программе «Конечно, жилье» теперь ставка составляет всего 11,49% на весь срок кредитования. При условии оформления ипотеки по этой программе клиент не платит комиссию за выдачу кредита.

Напомним, в феврале этого года Ощадбанк начал открытие сети ипотечных центров. На сегодня уже открыто 28 ипотечных центров в 23 городах Украины. Ипотечные центры предоставляют полный комплекс услуг для заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫