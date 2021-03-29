Выплаты пенсий по месту жительства будут производить через банки

Кабинет Министров Украины принял постановление “О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины”.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Постановлением вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежного пособия по месту жительства получателей. В министерстве отметили, что в настоящее время поставщиком таких услуг является АО “Укрпочта” на монопольных условиях.

Что это значит: предусмотрено, что тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, и не могут быть больше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежного пособия, установленных Правительством. Такая норма будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежного пособия.

Первый конкурс, согласно правительственному решению, должен быть проведен Пенсионным фондом до 1 сентября 2021 года. До проведения конкурса АО “Укрпочта” продолжит производить выплату и доставку пенсий и денежного пособия по месту фактического проживания получателей.

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Также предусмотрено, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежного пособия будет производиться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

людей с инвалидностью I группы,

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

лиц, достигших 80-летнего возраста,

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Лица из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежные пособия по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, или через избранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

Чем это удобно? Получение пенсий и денежного пособия через текущие счета в банках позволит получателю в любое время иметь информацию о фактических суммах перечисленных ему пенсий и пособий, проверять их, иметь возможность документально подтвердить перечисленные суммы за любой период в случае необходимости или спорных ситуациях. Такой механизм будет способствовать прозрачности и подконтрольности выплаты пенсий и пособий.

Получатели, которые еще не избрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. В случае, если до 1 сентября 2021 года получатель не изберет для себя уполномоченный банк, то счет ему (кроме лиц из отдельных вышеуказанных категорий) будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров Украины, по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социального защиты. Человек сможет в любой момент сменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Уполномоченные банки по желанию получателей будут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой в ​​соответствии с условиями договоров. Доставку пенсий и денежного пособия на дом банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.

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