0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 148 0

Выплаты пенсий по месту жительства будут производить через банки

Выплаты пенсий по месту жительства будут производить через банки

Кабинет Министров Украины принял постановление “О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины”.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Постановлением вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежного пособия по месту жительства получателей. В министерстве отметили, что в настоящее время поставщиком таких услуг является АО “Укрпочта” на монопольных условиях.

Что это значит: предусмотрено, что тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, и не могут быть больше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежного пособия, установленных Правительством. Такая норма будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежного пособия.

Первый конкурс, согласно правительственному решению, должен быть проведен Пенсионным фондом до 1 сентября 2021 года. До проведения конкурса АО “Укрпочта” продолжит производить выплату и доставку пенсий и денежного пособия по месту фактического проживания получателей.

Читайте также: Некоторым украинским пенсионерам повысят пенсионный возраст и пересчитают пенсии

Также предусмотрено, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежного пособия будет производиться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

  • людей с инвалидностью I группы,
  • лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,
  • лиц, достигших 80-летнего возраста,
  • получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Лица из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежные пособия по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, или через избранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

Чем это удобно? Получение пенсий и денежного пособия через текущие счета в банках позволит получателю в любое время иметь информацию о фактических суммах перечисленных ему пенсий и пособий, проверять их, иметь возможность документально подтвердить перечисленные суммы за любой период в случае необходимости или спорных ситуациях. Такой механизм будет способствовать прозрачности и подконтрольности выплаты пенсий и пособий.

Как накопить себе на пенсию 👛

Получатели, которые еще не избрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. В случае, если до 1 сентября 2021 года получатель не изберет для себя уполномоченный банк, то счет ему (кроме лиц из отдельных вышеуказанных категорий) будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров Украины, по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социального защиты. Человек сможет в любой момент сменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Уполномоченные банки по желанию получателей будут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой в ​​соответствии с условиями договоров. Доставку пенсий и денежного пособия на дом банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.