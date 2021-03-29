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Апрельский локдаун: аналитики назвали вакансии, которые не боятся ограничений

Апрельский локдаун: аналитики назвали вакансии, которые не боятся ограничений

Очередной локдаун, который начнется в Киеве с 5 апреля и, вероятно, распространится по всей стране, может значительно ухудшить состояние рынка труда Украины.

Аналитики OLX Работа проверили, какие рабочие профессии «не боятся» ограничений и могут обеспечить работника достойным уровнем оплаты — как в формате «фултайм», так и подработки.

Наиболее востребованной рабочей специальностью с начала 2021 года является водитель – несмотря на карантин работодатели разместили более 9 тысяч вакансий и предлагают в среднем 19 тысяч гривен в месяц. Профессия водителя была наиболее популярной и в период мартовского локдауна в 2020 году. С тех пор заработная плата выросла на тысячу гривен.

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Уже традиционно на втором месте в рейтинге специалистов, которые более всего нужны в локдаун января 2021 и марта 2020, оказались продавцы. Сейчас, накануне очередных жестких ограничений компании активно ищут таких специалистов — 8900 предложений с зарплатой в 9500 гривен на месяц.


Инфографика: OLX

В тройке самых популярных рабочих профессий оказались и грузчики – 3 тысячи вакансий. Работникам предлагают в среднем 10,2 тысячи гривен.

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Во время локдауна есть смысл обратить внимание также на такие вакансии: курьеры, кассиры, комплектовщики заказов, операторы удаленного call-центра.

Многие предприятия из-за локдауна изменили свой формат и теперь предлагают работникам работать из дому: на OLX Работа только для Киева в течение марта размещено более 2 тысяч вакансий с вариантами удаленной работы.

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По материалам Finance.UA
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