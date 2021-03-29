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Стало известно, как будут ходить поезда во время локдауна в Киеве и области

Стало известно, как будут ходить поезда во время локдауна в Киеве и области

Укрзализныця не будет ограничивать высадку/посадку в Киеве до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

«Действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки / посадки не будет введено, пока Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек в/или через Киев», — сказано в сообщении.

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Также Укрзализныця ужесточает карантинные меры. Санитарная обработка вагонов производится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: выполняются сухая, влажная уборка, дезинфекция внутренних помещений вагонов и обработка поверхностей большого контакта (ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и т. д.). Работники железнодорожного транспорта в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Как сообщают в УЗ, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень «красных зон» по решению МЗ. 22 марта 2021 года Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных зон».

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По материалам Finance.UA
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