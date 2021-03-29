КГГА разрешила движение со скоростью до 80 км/ч только на 7 улицах

С 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешено повышение скорости движения до 80 км/ч.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Николай Поворозник.
«Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч», — отметил Николай Поворозник.
На каких участках разрешили движение со скоростью до 80 км/ч:
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«Вместе с тем, совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года», — подчеркнул Николай Поворозник.
Ранее стало известно, что Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреля.
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