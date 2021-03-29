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«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в Киеве

«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в Киеве

Некогда один из крупнейших CDMA-операторов «Интертелеком» объявил о том, что отключает услуги еще в ряде областей Украины. Соответствующее сообщение компания направила в личный кабинет абонента, его опубликовали в Facebook-группе «Телеком-кружок», пишет ain.ua.

*Каких областей это касается.*Согласно тексту объявления, с 1 июля 2021 года компания прекращает предоставлять услуги еще в ряде украинских областей: в Винницкой, Житомирской, Киевской и городе Киеве, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Причина. Это случилось в связи с тем, что компания отказалась от части радиочастотного ресурса в этих регионах. С прошлого года компания ограничила свои услуги в большинстве областей Украины.

Абонентам фиксированной телефонной связи из этих областей предлагают перейти на обслуживание к «Укртелекому», которому и передали освободившийся номерной ресурс. Для этого в личном кабинете нужно предоставить актуальную контактную информацию, после чего абоненту вышлют новую SIM-карту.

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Напомним, в августе 2020 года оператор «Интертелеком» объявил об ограничении своих услуг в ряде областей Украины с 1 сентября 2020 года. Основная причина для этого: компания не успела договориться с инвесторами и привлечь деньги, чтобы в срок оплатить лицензию на LTE. Это случилось из-за нестабильной экономической ситуации коронавирусной эпидемии, подчеркивали тогда в компании.

По материалам ain.ua
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