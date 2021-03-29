«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в Киеве

Некогда один из крупнейших CDMA-операторов «Интертелеком» объявил о том, что отключает услуги еще в ряде областей Украины. Соответствующее сообщение компания направила в личный кабинет абонента, его опубликовали в Facebook-группе «Телеком-кружок», пишет ain.ua.
*Каких областей это касается.*Согласно тексту объявления, с 1 июля 2021 года компания прекращает предоставлять услуги еще в ряде украинских областей: в Винницкой, Житомирской, Киевской и городе Киеве, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Причина. Это случилось в связи с тем, что компания отказалась от части радиочастотного ресурса в этих регионах. С прошлого года компания ограничила свои услуги в большинстве областей Украины.
Абонентам фиксированной телефонной связи из этих областей предлагают перейти на обслуживание к «Укртелекому», которому и передали освободившийся номерной ресурс. Для этого в личном кабинете нужно предоставить актуальную контактную информацию, после чего абоненту вышлют новую SIM-карту.
Читайте также: Тарифы на стационарный телефон могут вырасти на 10%
Напомним, в августе 2020 года оператор «Интертелеком» объявил об ограничении своих услуг в ряде областей Украины с 1 сентября 2020 года. Основная причина для этого: компания не успела договориться с инвесторами и привлечь деньги, чтобы в срок оплатить лицензию на LTE. Это случилось из-за нестабильной экономической ситуации коронавирусной эпидемии, подчеркивали тогда в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреляВчера, 18:38 - 1506 11
Юлия Барабаш: инвестиции в криптовалюту. Новое время — новые возможности10 ч. назад - 820 7
В Украине появится электронный военный билетВчера, 20:41 - 1346 5
Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленностиВчера, 19:03 - 19417 3
Xiaomi представила мощный ноутбук Mi Laptop Pro с очень тонкими рамками и OLED-экраном21 ч. назад - 491 2
Что изменится с 1 апреля12 ч. назад - 3788
На рынке недвижимости Харькова прослеживается новый сегмент покупателей13 ч. назад - 3208
Когда начнутся выплаты ФЛП по 8000 гривен13 ч. назад - 1861
В Украине оштрафовали поставщика газа, который повысил цену после победы на тендере10 ч. назад - 1485
Апрельский локдаун: аналитики назвали вакансии, которые не боятся ограничений4 ч. назад - 1221
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1191 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1260 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 868
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2303 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 839 1