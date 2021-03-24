Тарифы на стационарный телефон могут вырасти на 10%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, намерена повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги на 10% с 1 июля 2021 года.
Об этом шла речь на заседании НКРСИ.
«Проект решения НКРСИ №43 от 9 февраля 2021 г. был одобрен и направлен в Федерацию профсоюзов Украины и Федерацию работодателей, где его также согласовали. Он предусматривает пересмотр тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги в сторону увеличения на 10% », – сообщили в НКРСИ.
Согласно проекту, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения увеличится на 10%, до 65,68 грн. Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц – предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена с 65,55 грн до 72,11 грн.
Сейчас представители Нацкомиссии уже готовят документы, чтобы направить проект решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. В случае принятия решение вступит в силу с 1 июля 2021 года.
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