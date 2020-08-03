«Интертелеком» прекращает работу в девяти областях Украины

С 1 сентября «Интертелеком» ограничит предоставление услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня компания «Интертелеком» своевременно выполнила все обязательства по проведению радиочастотного рефарминга, связанного с освобождением своего радиочастотного ресурса для внедрения стандарта связи E-GSM и запуска технологии LTE-900 другими операторами мобильной связи», – говорится в сообщении.

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«Интертелеком» искал инвестора для развертывания сетей LTE (стандарт 4G). Только «… затянувшаяся ситуация с карантинными ограничениями… не позволила достичь договоренности с заинтересованными инвесторами и вовремя оплатить стоимость лицензии на использование технологии LTE”, – объясняет компания.

«Интертелеком» хочет пересмотреть свою стратегию развития. В частности, отказаться от части радиочастотного спектра и сконцентрироваться на регионах с большой концентрацией абонентской аудитории.

Заявка на переоформление радиочастотного ресурса компании уже направлена ​​в Национальную комиссию по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

LTE – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов. Он основан на сетевых технологиях GSM/EDGE UMTS/HSPA. LTE является естественным обновлением для операторов с сетью GSM/UMTS и CDMA2000.