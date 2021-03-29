Ценные часы и миллионы зарплаты: что показал в декларации глава НБУ

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко за 2020 год задекларировал 21,473 млн грн зарплаты, в частности, 19,04 млн грн — в «Укргазбанке», 2,433 млн грн — в НБУ.
Об этом свидетельствуют данные его декларации за прошлый год.
В «Укргазбанке», где Шевченко работал председателем правления до назначения в НБУ, кроме зарплаты, он также получил дополнительное благо в размере 67,9 тыс грн. Также чиновник указал 120,9 тыс грн профсоюзных расходов.
Кроме этого, от профсоюзной организации банка — 500 грн подарка в денежной форме и подарок в неденежной форме в эквиваленте 1 тыс грн.
Глава НБУ получил 11,6 тыс грн страховых выплат от ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ» и 5,3 тыс грн дополнительного блага от компании «Проспектс Украина». Кроме этого, он указал 509 гривен инвестиционного дохода от корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ и 275,6 тыс. гривен процентов от вклада в «Укргазбанке».
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При этом, за год Шевченко сделал пенсионный вклад в НБУ в размере 49,9 тыс гривен.
«Основную часть суммы доходов за 2020 год, задекларированной главой Нацбанка, составляют выплаты по предыдущему месту работы. Увеличение суммы наличных средств связано с получением выплат при увольнении из АБ „Укргазбанк“, что предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми документами. Должность главы НБУ Кирилл Шевченко занимает с 16 июля 2020 года», — уточнили в пресс-службе Нацбанка.
Глава НБУ также отметил, что вместе с женой Юлией получил 163,5 тыс грн выплат по облигациям, почти 1,23 млн грн процентов от Banque Lombard Odier and Co., 187,3 тыс грн страховых выплат от UNIQA Austria.
А также — 3,436 млн грн от отчуждения корпоративных прав и 498,4 тыс грн от частичного погашения облигаций.
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Также Шевченко имеет 50,4 тыс грн накопленных пенсионных взносов в корпоративном пенсионном фонде. Наличными он держит 256,6 тыс долларов и 10 тыс. евро, жена — 25 тыс. евро, 27 тыс долларов и 120 тыс гривен. В общей собственности — 4,605 млн наличных.
Среди недвижимости в совместной собственности супругов — квартира в Киеве общей площадью 304 кв. м и 2 машиноместа. В пользовании — квартира в Киеве площадью 72 кв. м, домовладение в Киеве площадью 280 кв. м и 2 земельных участка в Киевской области площадью 2500 кв. м и 308 кв. м.
У Шевченко есть 3 наручных часов из драгоценных металлов. Также глава НБУ имеет в собственности автомобиль Рeugeot 2016 года выпуска и квадроцикл.
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