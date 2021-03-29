Google ужесточает требования к безопасности Android-приложений

Компания убеждена, что разработчики обязаны вести честную игру и не устраивать слежку за конкурентами и самими пользователями. По заверению представителей Google, в ближайшее время Android получит функцию блокировки запросов от приложений, которые хотят выяснить, что установлено на смартфоне.
Подобное ограничение вступит в силу уже 5 мая этого года. Независимо от того, как много приложений установлено на устройстве пользователя, Google считает эту информацию конфиденциальной. Она отображает реальные предпочтения конкретного человека и может использоваться как в рекламных, так и в шпионских целях.
В планах разработчиков «зелёного робота» ограничить доступ к разрешению QUERY_ALL_PACKAGES, с помощью которого осуществляется поиск всех установленных приложений на устройстве. Такую возможность оставят лишь для нескольких категорий программ вроде приложений поиска устройств, файловых менеджеров и веб-браузеров. Также Google не исключает, что может предоставлять временный доступ к QUERY_ALL_PACKAGES для финансовых или банковских приложений, которые таким образом смогут проверить, есть ли на устройстве вредоносные программы.
Важно, что новые правила действуют только для приложений, созданных под Android 11+ с использованием API 30+.
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