Локдаун в Киеве: как и где получить специальные пропуска на транспорт

С 5 апреля в Киеве и маршрутки, и троллейбусы, и метро, и другие виды общественного транспорта, будут работать по специальным пропускам пассажиров.
Об особенностях столичного локдауна в эфире ТСН рассказал первый заместитель главы городской государственной администрации Николай Поворозник.
«1 апреля будет определен порядок получения пропусков для (в первую очередь) работников критической инфраструктуры: это касается медицины, транспорта, социальных работников, жилищно-коммунального хозяйства, спасателей, военных и полиции. Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, который с 5 апреля переходит в специальный режим работы», — рассказал Поворозник.
Вся транспортная инфраструктура города будет работать, но только для пассажиров со специальными пропусками.
«Предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, медицина — в департаменте медицины в районных администрациях. У нас уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация будет обнародована. За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города», — отметил заместитель председателя КГГА.
Напомним, власти Киева ранее приняли решение ужесточить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно.
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