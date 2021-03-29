0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 361 0

Локдаун в Киеве: как и где получить специальные пропуска на транспорт

Локдаун в Киеве: как и где получить специальные пропуска на транспорт

С 5 апреля в Киеве и маршрутки, и троллейбусы, и метро, ​​и другие виды общественного транспорта, будут работать по специальным пропускам пассажиров.

Об особенностях столичного локдауна в эфире ТСН рассказал первый заместитель главы городской государственной администрации Николай Поворозник.

«1 апреля будет определен порядок получения пропусков для (в первую очередь) работников критической инфраструктуры: это касается медицины, транспорта, социальных работников, жилищно-коммунального хозяйства, спасателей, военных и полиции. Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, который с 5 апреля переходит в специальный режим работы», — рассказал Поворозник.

Вся транспортная инфраструктура города будет работать, но только для пассажиров со специальными пропусками.

«Предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, медицина — в департаменте медицины в районных администрациях. У нас уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация будет обнародована. За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города», — отметил заместитель председателя КГГА.

Напомним, власти Киева ранее приняли решение ужесточить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно.

Справка Finance.ua:

  • Киев вводит более жесткие ограничения с 5 апреля.
  • Руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу, кому возможно, предоставить отпуска.
  • Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.
  • С 20 марта запрещены: работа заведений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.