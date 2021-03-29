По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (46,444 млн грн и 46,853 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (59 и 44), максимальный курс продажи доллара 27,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,76−27,77 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 103 активные заявки по доллару на сумму 93,297 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7600 — 33 333
27,7600 — 80 000
27,7600 — 50 000
27,7500 — 30 000
27,7500 — 55 001
27,7500 — 30 000
27,7500 — 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,7600 — 15 000
27,7600 — 10 000
27,7600 — 15 000
27,7600 — 50 000
27,7700 — 20 000
27,7700 — 10 000
27,7700 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7882 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,7413 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев вводит более жесткие ограниченияВчера, 15:40 - 3679 9
В Киеве определились с датой окончания отопительного сезонаВчера, 13:05 - 5331 8
Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреляВчера, 18:38 - 1188 7
Юлия Барабаш: инвестиции в криптовалюту. Новое время — новые возможности2 ч. назад - 274 6
В Украине появится электронный военный билетВчера, 20:41 - 948 5
Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленностиВчера, 19:03 - 15917 2
В Киеве определились с датой окончания отопительного сезонаВчера, 13:05 - 5331 8
Киев вводит более жесткие ограниченияВчера, 15:40 - 3679 9
Новый украинский лоукостер обнародовал цены на свои первые маршрутыВчера, 16:45 - 2290 1
На рынке недвижимости Харькова прослеживается новый сегмент покупателей5 ч. назад - 2083
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1111 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1232 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 851
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2266 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 834 1