Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline начинает продажу авиабилетов

31 марта 2021 года стартовали продажи авиабилетов на международные регулярные рейсы украинской бюджетной авиакомпании Bees Airline.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Маршруты для путешествий. С авиакомпанией Bees Airline уже можно путешествовать по маршрутам:

Киев-Тбилиси-Киев: с 30 апреля по вторникам и пятницам, а с 6 июня дополнительно по воскресеньям;

Киев-Батуми-Киев: с 9 июня по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;

Киев-Ереван-Киев: с 29 апреля по понедельникам и четвергам;

Одесса-Ереван-Одесса: с 14 июня по понедельникам и пятницам.

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Рейсы выполняются из аэропорта “Киев”, который является аэропортом базирования Bees Airline. Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского находится в деловом центре столицы в 7 км от центра города.

Первые чартерные международные рейсы авиакомпания уже успешно выполняет в популярные курорты Египта.

Стоимость билетов. Ценовая политика авиакомпании должна быть весьма лояльной. Ориентировочно цена может начинаться от 1000-1500 грн за один билет.

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