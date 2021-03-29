Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline начинает продажу авиабилетов

31 марта 2021 года стартовали продажи авиабилетов на международные регулярные рейсы украинской бюджетной авиакомпании Bees Airline.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Маршруты для путешествий. С авиакомпанией Bees Airline уже можно путешествовать по маршрутам:
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Рейсы выполняются из аэропорта “Киев”, который является аэропортом базирования Bees Airline. Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского находится в деловом центре столицы в 7 км от центра города.
Первые чартерные международные рейсы авиакомпания уже успешно выполняет в популярные курорты Египта.
Стоимость билетов. Ценовая политика авиакомпании должна быть весьма лояльной. Ориентировочно цена может начинаться от 1000-1500 грн за один билет.
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