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Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline начинает продажу авиабилетов

Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline начинает продажу авиабилетов

31 марта 2021 года стартовали продажи авиабилетов на международные регулярные рейсы украинской бюджетной авиакомпании Bees Airline.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Маршруты для путешествий. С авиакомпанией Bees Airline уже можно путешествовать по маршрутам:

  • Киев-Тбилиси-Киев: с 30 апреля по вторникам и пятницам, а с 6 июня дополнительно по воскресеньям;
  • Киев-Батуми-Киев: с 9 июня по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
  • Киев-Ереван-Киев: с 29 апреля по понедельникам и четвергам;
  • Одесса-Ереван-Одесса: с 14 июня по понедельникам и пятницам.

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Рейсы выполняются из аэропорта “Киев”, который является аэропортом базирования Bees Airline. Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского находится в деловом центре столицы в 7 км от центра города.

Первые чартерные международные рейсы авиакомпания уже успешно выполняет в популярные курорты Египта.

Стоимость билетов. Ценовая политика авиакомпании должна быть весьма лояльной. Ориентировочно цена может начинаться от 1000-1500 грн за один билет.

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По материалам Finance.UA
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