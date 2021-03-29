Porsche будет устанавливать Android Auto во все свои модели с 2022 года

Автомобили Porsche, которые раньше «одобряли» только систему Apple, начнут поддерживать Android Auto, начиная с 911 модельного года 2022.
Это дополнение – часть общего технического обновления, которое включает в себя новую информационно-развлекательную систему Porsche Communication Management (PCM). Оно включает в себя Apple CarPlay (как проводную, так и беспроводную), Apple Music, Apple Podcasts и другой удобный интерфейс, доступ к которому осуществляется через 10,9-дюймовый сенсорный экран.
Такие функции, как голосовое управление «Эй, Porsche» и Navigation Plus будут закрыты подпиской, хотя водителям будут предлагать трехлетний пробный период, пишет Engadget.
В модели 911 с коробкой передач PDK (также известной как автомат с двойным сцеплением) можно будет добавить дополнительный дистанционный ассистент парковки, который сможет вывести спорткар из тесного паркинга с помощью смартфона.
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