Ударит ли новый локдаун по гривне: экономисты дали прогноз курса доллара в апреле

К апрелю 2021 года гривна заметно ослабла и ей понадобится несколько недель, чтобы укрепиться хотя бы до показателей середины марта.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Экономист Алексей Кущ считает, что нисходящий тренд курса доллара в апреле сохранится, но гривна будет укрепляться гораздо медленнее, чем прогнозировалось зимой.

«По мере наращивания посевной будет увеличиваться приток валюты. Украина продолжает экспортировать сырье, и цены на него на мировых рынках достаточно высоки. Но если еще несколько месяцев назад я прогнозировал, что гривна к лету укрепится с 28 грн до 26−27,5 грн, то есть от 50 копеек до 2 грн, то теперь диапазон можно сузить до 50 копеек. Я думаю, гривна сможет укрепиться максимум до 27−27,5 грн», — отмечает Кущ.

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При этом, по его словам, изменение курса будет происходить рывками, с отскоками и коррекцией.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко больше склоняется к тому, что Украина сможет все же повысить заинтересованность инвесторов к ОВГЗ:

«Логично предположить, что сокращение продаж ОВГЗ в марте будет компенсировано в апреле. Надо латать дыры в бюджете, иначе скоро нечем будет выплачивать зарплаты и пенсии. Соответственно, если в апреле будет размещаться больше ОВГЗ, курс доллара немного просядет», — говорит Дорошенко.

Но новый локдаун может негативно сказаться на курсе гривны, считает Алексей Дорошенко. Хотя до такого скачка, как в прошлом году, он не приведет.

«Если будет локдаун, экономика еще больше просядет и еще больше усилится фактор внешних заимствований. Но паники, как в прошлом году, уже не будет. Панику вызывают новые факторы, а фактор коронавируса уже не является таким уж новым. Кроме того, для роста спроса на валюту нужно, чтобы были ресурсы, которые можно вложить на волне паники. А ресурсов в стране сейчас меньше, чем год назад», — говорит экономист.

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