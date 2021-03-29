0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 587 0

Ударит ли новый локдаун по гривне: экономисты дали прогноз курса доллара в апреле

Ударит ли новый локдаун по гривне: экономисты дали прогноз курса доллара в апреле

К апрелю 2021 года гривна заметно ослабла и ей понадобится несколько недель, чтобы укрепиться хотя бы до показателей середины марта.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Экономист Алексей Кущ считает, что нисходящий тренд курса доллара в апреле сохранится, но гривна будет укрепляться гораздо медленнее, чем прогнозировалось зимой.

«По мере наращивания посевной будет увеличиваться приток валюты. Украина продолжает экспортировать сырье, и цены на него на мировых рынках достаточно высоки. Но если еще несколько месяцев назад я прогнозировал, что гривна к лету укрепится с 28 грн до 26−27,5 грн, то есть от 50 копеек до 2 грн, то теперь диапазон можно сузить до 50 копеек. Я думаю, гривна сможет укрепиться максимум до 27−27,5 грн», — отмечает Кущ.

Читайте также: Курс гривны в Украине: эксперт рассказал о трех вариантах сценария

При этом, по его словам, изменение курса будет происходить рывками, с отскоками и коррекцией.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко больше склоняется к тому, что Украина сможет все же повысить заинтересованность инвесторов к ОВГЗ:

«Логично предположить, что сокращение продаж ОВГЗ в марте будет компенсировано в апреле. Надо латать дыры в бюджете, иначе скоро нечем будет выплачивать зарплаты и пенсии. Соответственно, если в апреле будет размещаться больше ОВГЗ, курс доллара немного просядет», — говорит Дорошенко.

Но новый локдаун может негативно сказаться на курсе гривны, считает Алексей Дорошенко. Хотя до такого скачка, как в прошлом году, он не приведет.

«Если будет локдаун, экономика еще больше просядет и еще больше усилится фактор внешних заимствований. Но паники, как в прошлом году, уже не будет. Панику вызывают новые факторы, а фактор коронавируса уже не является таким уж новым. Кроме того, для роста спроса на валюту нужно, чтобы были ресурсы, которые можно вложить на волне паники. А ресурсов в стране сейчас меньше, чем год назад», — говорит экономист.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.