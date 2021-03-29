Цены на газ взлетели до рекордной отметки: Европа начала сезон закачки

В Европе стоимость газа достигла рекордной отметки за 7 недель. За тысячу кубометров на голландском хабе TTF берут $ 233.
Средняя котировка «на день вперед» в марте была $ 218, феврале $ 219, январе — $ 257 за тысячу кубометров. Такая тенденция связана с тем, что после отопительного сезона страны начали пополнять свои газовые хранилища.
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В конце прошлой недели Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ — из ПХГ было поднято почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее.
Начался сезон закачки: для компенсации рекордного отбора газовикам нужно закачать почти такой же объем газа в хранилища, который даст солидную поддержку импорта по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде.
Также стоит отметить, что стоимость газа в Украине зависит от ситуации в Европе. Украинские компании должны ориентироваться на рыночную стоимость: сколько стоит газ на бирже, какие цены на хабах, с какими котировками они могут закупить голубое топливо. Например, по данным Украинской энергетической биржи, в апреле в среднем газ будет стоить 7,59 грн за кубометр.
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