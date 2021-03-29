ФГВФЛ реструктуризирует почти каждый второй ипотечный кредит банка «Аркада»

На сегодня более 60% физлиц-заемщиков АО «АКБ «Аркада» обратились в банк с заявлениями о реструктуризации своих ипотечных кредитов.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Там отмечают, что банком и Фондом налажен своеобразный «конвейер» для оперативного рассмотрения и согласования таких обращений.

Кто может реструктуризировать ипотечный кредит. Воспользоваться программой реструктуризации могут все заемщики, в том числе те, у кого есть просроченные обязательства по кредиту. Это позволяет клиентам банка восстановить и сохранить свою положительную кредитную историю и доброе имя, а Фонду сохранить качество кредитного портфеля и максимизировать поступления от управления активами банка.

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«По состоянию на конец марта уже заключено более 265 дополнительных соглашений между банком и заемщиками и, соответственно, проведена реструктуризация их задолженности. Еще по 135 соглашениям рассматриваются документы или готовятся к подписанию. Таким образом, на сегодняшний день Фондом принято решение о реструктуризации фактически каждого второго ипотечного кредита банка «Аркада», – сказала Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

Общая балансовая задолженность по портфелю ипотечных кредитов в начале ликвидации составляла 351 миллионов гривен, на 1 марта 2021 г. она уменьшилась до 332 миллионов гривен. В результате проведенной реструктуризации банком получено 11,4 миллиона гривен в рамках уплаты «первого взноса», а ежемесячно заемщики по уже реструктуризированным кредитам будут платить почти 1,8 миллиона гривен. Все средства, полученные от обслуживания и погашения кредитов, направляются на удовлетворение требований кредиторов.

Фонд гарантирования призывает всех заемщиков по ипотечным кредитам, в первую очередь тех, кто по разным причинам не обслуживает свою задолженность, присоединиться к программе реструктуризации, восстановить платежную дисциплину и улучшить свою кредитную историю.

Где искать информацию об этом? Больше информации о том, как присоединиться к программе, можно найти на сайте Фонда, банка или по телефонам «Горячей линии» Фонда гарантирования вкладов»: 0-800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины), (044) 333-36-55 (согласно тарифам оператора связи) и банка «АРКАДА»: + 380 (044) 254-22-22.

Напомним, что воспользоваться условиями реструктуризации могут все физические лица – заемщики банков, которые ликвидируются Фондом (кроме физических лиц-предпринимателей), в том числе клиенты банка «Аркада», у которых есть просроченные обязательства по кредитам, обеспеченным ипотекой.

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