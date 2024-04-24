25% стоимости сельхозтехники аграриям: как получить — Finance.ua

25% стоимости сельхозтехники аграриям: как получить Сегодня 21:33 — Кредит&Депозит

25% стоимости сельхозтехники аграриям: как получить

Аграрии могут получить 25% компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники 44 украинских производителей.

Об этом сообщает Минэкономики.

В обновленный Список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включены 2289 номенклатурных позиций продукции 44 производителей.

Поддержка отечественного производителя и его развития, стимулирование спроса на сделанное в Украине — основа нашей государственной политики. Благодаря программе компенсации стоимости сельхозтехники рассчитываем не только дать толчок для развития украинских машиностроительных предприятий, но и помочь нашим аграриям, которые смогут стать более конкурентоспособными на рынке за счет снижения затрат на основные средства производства. Кроме того, эта программа поможет агропроизводителям обновить парк техники и стать продуктивнее. В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет 1 млрд грн и рассчитываем, что поддержкой от государства смогут воспользоваться около 4 000 аграриев", — отметила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

На сегодняшний день в обновленный перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включено 2 289 номенклатурных позиций продукции 44 украинских производителей сельхозмашин и оборудования.

Список

Среди приложенных к перечню позиций, в частности, тракторы для сельского и лесного хозяйства, почвообрабатывающая техника и оборудование (плуги, бороны, культиваторы), посевные и почвообрабатывающие комплексы, семенные бункеры и накопители-перегружатели зерна, машины для очистки, сортировки, калибровки семян, зерновых и бобовых культур, погрузчики зерна, машины для внесения минеральных удобрений, опрыскиватели для химической защиты сельскохозяйственных культур, тракторные прицепы и прицепы-самосвалы для перевозки зерна, оборудование для содержания свиней, КРС и телят, для доения коров, техника и оборудование для садоводства и ягод, оборудование для сушки зерна.

Алгоритм

По мере поступления и рассмотрения новых заявок от производителей техники и оборудования список будет обновляться.

Чтобы быть включенным в список, производитель должен подать заявку и документы к ней в Минэкономики.

Заявки на включение техники в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября.

Чтобы получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

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