Межбанк: вялый рынок в начале квартала позволит спекулянтам «покачать» курс

Четверг не будет особо блистать объемами операций на валютном рынке, но это не значит, что будет не интересно. Основная причина снижения статистики межбанка — сработает эффект первого дня нового отчетного периода. Клиенты будут подводить предварительные итоги марта и первого квартала и определяться с окончательными задачами на новый месяц. Это традиционно делает рынок в этот день более вялым. Но ближе к обеду межбанк уже несколько оживает и со следующего рабочего дня полностью входит в свой обычный ритм. Так будет и сегодня.
Кроме этого, «дочки» иностранных компаний в начале месяца уже готовятся к периоду вывода дивидендов, что также влияет на их поведение на торгах. Да и у аграриев начинается пик весенних полевых работ, что делает их очень активными по продаже валюты.
Учитывая некоторое снижение объемов межбанка из-за влияния фактора первого дня месяца — активизируются и спекулянты. При низких объемах торгов всегда легче «погонять» курс в нужную им сторону на мелких сделках. Поэтому у спекулянтов сегодня будет отличный шанс поработать на межбанке как минимум в формате «в две стороны», а если удастся, то и попытаться «покачать» курс в течение сессии.
Нацбанку вряд ли понадобится сегодня вмешиваться в ситуацию на торгах. Если спекулянты даже и начнут раскачивать котировки, регулятор обычно не поддается на эти провокации, предоставляя возможность госбанкам заработать на скачках курса в их пиковые значения. Это делали и Укргазбанк, и Укрэксимбанк с ПриватБанком. Так что в этот раз исключений тоже не будет.
По нашим прогнозам, статистика межбанка 1 апреля будет в пределах до $ 125−140 млн при совершении до 380−420 сделок.
Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 1 апреля будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,84 / 27,86
евро — 32,68 / 32,69
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