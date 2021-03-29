Межбанк: вялый рынок в начале квартала позволит спекулянтам «покачать» курс

Четверг не будет особо блистать объемами операций на валютном рынке, но это не значит, что будет не интересно. Основная причина снижения статистики межбанка — сработает эффект первого дня нового отчетного периода. Клиенты будут подводить предварительные итоги марта и первого квартала и определяться с окончательными задачами на новый месяц. Это традиционно делает рынок в этот день более вялым. Но ближе к обеду межбанк уже несколько оживает и со следующего рабочего дня полностью входит в свой обычный ритм. Так будет и сегодня.

Кроме этого, «дочки» иностранных компаний в начале месяца уже готовятся к периоду вывода дивидендов, что также влияет на их поведение на торгах. Да и у аграриев начинается пик весенних полевых работ, что делает их очень активными по продаже валюты.

Учитывая некоторое снижение объемов межбанка из-за влияния фактора первого дня месяца — активизируются и спекулянты. При низких объемах торгов всегда легче «погонять» курс в нужную им сторону на мелких сделках. Поэтому у спекулянтов сегодня будет отличный шанс поработать на межбанке как минимум в формате «в две стороны», а если удастся, то и попытаться «покачать» курс в течение сессии.

Нацбанку вряд ли понадобится сегодня вмешиваться в ситуацию на торгах. Если спекулянты даже и начнут раскачивать котировки, регулятор обычно не поддается на эти провокации, предоставляя возможность госбанкам заработать на скачках курса в их пиковые значения. Это делали и Укргазбанк, и Укрэксимбанк с ПриватБанком. Так что в этот раз исключений тоже не будет.

По нашим прогнозам, статистика межбанка 1 апреля будет в пределах до $ 125−140 млн при совершении до 380−420 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 1 апреля будут в пределах:

доллар — коридор 27,70−27,95 грн,

евро — коридор 32,45−32,85 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,60 — 27,95 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков 20−25 коп.

Евро: в банках коридор 32,25 — 32,85 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,45 — 32,75 грн при спреде в 20−25 копеек на евро.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,84 / 27,86

евро — 32,68 / 32,69

Курсы валют на Межбанке

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