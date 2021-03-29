Аэропорт в Днепре: Укринфрапроект показал схему нового терминала (фото)

Госагентство инфраструктурных проектов Украины представило схему нового терминала в аэропорту Днепра, где идут строительные работы.

Первая очередь строительства предусматривает строительство пассажирского перрона, VIP-перрона и соединяющих рулежных дорожек.

«Это позволит соединить новый терминал с имеющейся взлетно-посадочной полосой на время строительства новой. Уже через 18 месяцев самолеты смогут пользоваться новым перроном, а пассажиры новым терминалом, который частный инвестор строит параллельно. На перроне предусмотрено размещение 21 места стоянки воздушных судов кодовой буквы С и двух мест стоянок самолетов кодовой буквы Е», – рассказал глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.

Вторая очередь предусматривает строительство части взлетно-посадочной полосы длиной 2070 м, западной части магистральной рулежной дорожки, частей соединяющих рулежных дорожек до торца имеющейся полосы.

Третья очередь – строительство части взлетно-посадочной полосы длиной 1130 м, частей соединяющих рулежных дорожек, центральной части магистральной рулежной дорожки.

Четвертая очередь предполагает строительство восточной части магистральной рулежной дорожки и частей соединяющих рулежных дорожек.

«Частный инвестор – группа DCH – пока завершает установку свай под новый терминал, армирует и бетонирует фундамент. Новый терминал будет иметь три этажа, 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит выполнять высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета», – добавил Хомяков.



Фото: 1-й этаж терминала/ЦТС



Фото: 2-й этаж терминала/ЦТС