Как списать пеню и штраф в случае уплаты налогового долга

Еще 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины №1072-ІХ, которым регулируются вопросы прощения финансовых санкций при условии уплаты основной суммы налогового долга.

Об этом информирует Главное управление ГНС в Черкасской области.

В частности, Закон регулирует вопросы списания пени и штрафных санкций в случае погашения налогоплательщиками налогового долга, возникшего по состоянию на 01.11.2020, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона №1072 и при условии уплаты текущих налоговых обязательств.

Что это значит? Налогоплательщикам, которые погасят в полном объеме в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона суммы налогового долга по основному платежу (без штрафных санкций, пени, кроме неуплаченных процентов за пользование рассрочкой/отсрочкой), и при условии уплаты текущих налоговых обязательств в полном объеме, штрафные санкции и пеня, оставшиеся неоплаченными на дату полной уплаты такого налогового долга, подлежат списанию.

Однако эта норма по прощению финансовых санкций не распространяется на:

крупных налогоплательщиков, отвечающих критериям, определенным п 14.1.24 ст. 14 НКУ ;

; лиц, на которых распространяются судебные процедуры, определенные Кодексом Украины по процедурам банкротства;

лиц, в отношении которых имеются судебные решения, вступившие в законную силу, которыми рассрочено (отсрочено) взыскание налогового долга;

банков, на которые распространяются нормы Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»;

Лиц, имеющих налоговый долг по таможенным платежам;

Лиц, имеющих задолженность по уплате санкций за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и пени.

Как списать долги:

такое списание производится в порядке, определенном для списания безнадежного налогового долга, по заявлению налогоплательщика;

налогоплательщики, которые изъявят желание воспользоваться возможностью списания налогового долга со штрафных санкций и пени, должны подать в налоговый орган по месту учета такого налогового долга заявление в произвольной форме о намерениях воспользоваться указанными положениями;

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в таком заявлении обязательно указывается сумма налогового долга, которую плательщик планирует погасить в течение 6 месяцев, а также обязательства по уплате в течение этого периода текущих обязательств в полном объеме.

Штрафные санкции и пеня, оставшиеся неоплаченными на дату полной уплаты налогового долга по основному платежу, подлежат списанию по заявлению налогоплательщика.

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