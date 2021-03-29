0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Как списать пеню и штраф в случае уплаты налогового долга

Как списать пеню и штраф в случае уплаты налогового долга

Еще 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины №1072-ІХ, которым регулируются вопросы прощения финансовых санкций при условии уплаты основной суммы налогового долга.

Об этом информирует Главное управление ГНС в Черкасской области.

В частности, Закон регулирует вопросы списания пени и штрафных санкций в случае погашения налогоплательщиками налогового долга, возникшего по состоянию на 01.11.2020, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона №1072 и при условии уплаты текущих налоговых обязательств.

Что это значит? Налогоплательщикам, которые погасят в полном объеме в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона суммы налогового долга по основному платежу (без штрафных санкций, пени, кроме неуплаченных процентов за пользование рассрочкой/отсрочкой), и при условии уплаты текущих налоговых обязательств в полном объеме, штрафные санкции и пеня, оставшиеся неоплаченными на дату полной уплаты такого налогового долга, подлежат списанию.

Однако эта норма по прощению финансовых санкций не распространяется на:

  • крупных налогоплательщиков, отвечающих критериям, определенным п 14.1.24 ст. 14 НКУ;
  • лиц, на которых распространяются судебные процедуры, определенные Кодексом Украины по процедурам банкротства;
  • лиц, в отношении которых имеются судебные решения, вступившие в законную силу, которыми рассрочено (отсрочено) взыскание налогового долга;
  • банков, на которые распространяются нормы Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»;
  • Лиц, имеющих налоговый долг по таможенным платежам;
  • Лиц, имеющих задолженность по уплате санкций за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и пени.

Как списать долги:

  • такое списание производится в порядке, определенном для списания безнадежного налогового долга, по заявлению налогоплательщика;
  • налогоплательщики, которые изъявят желание воспользоваться возможностью списания налогового долга со штрафных санкций и пени, должны подать в налоговый орган по месту учета такого налогового долга заявление в произвольной форме о намерениях воспользоваться указанными положениями;

Читайте также: Долг ФЛП перед государством составляет 12,5 млрд грн

  • в таком заявлении обязательно указывается сумма налогового долга, которую плательщик планирует погасить в течение 6 месяцев, а также обязательства по уплате в течение этого периода текущих обязательств в полном объеме.

Штрафные санкции и пеня, оставшиеся неоплаченными на дату полной уплаты налогового долга по основному платежу, подлежат списанию по заявлению налогоплательщика.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.