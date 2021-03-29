Как списать пеню и штраф в случае уплаты налогового долга

Еще 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины №1072-ІХ, которым регулируются вопросы прощения финансовых санкций при условии уплаты основной суммы налогового долга.
Об этом информирует Главное управление ГНС в Черкасской области.
В частности, Закон регулирует вопросы списания пени и штрафных санкций в случае погашения налогоплательщиками налогового долга, возникшего по состоянию на 01.11.2020, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона №1072 и при условии уплаты текущих налоговых обязательств.
Что это значит? Налогоплательщикам, которые погасят в полном объеме в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона суммы налогового долга по основному платежу (без штрафных санкций, пени, кроме неуплаченных процентов за пользование рассрочкой/отсрочкой), и при условии уплаты текущих налоговых обязательств в полном объеме, штрафные санкции и пеня, оставшиеся неоплаченными на дату полной уплаты такого налогового долга, подлежат списанию.
Однако эта норма по прощению финансовых санкций не распространяется на:
Как списать долги:
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Штрафные санкции и пеня, оставшиеся неоплаченными на дату полной уплаты налогового долга по основному платежу, подлежат списанию по заявлению налогоплательщика.
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